ONG de colheita urbana de alimentos cria plataforma para acompanhar doações

São Paulo

Para onde vai a doação que você faz? De onde vem a doação que você recebeu?

De olho em acompanhar o trajeto dos alimentos doados e informar as duas pontas da ponte, a Associação Prato Cheio –ONG que atua com colheita urbana, fazendo a logística de retirar a comida que seria desperdiçada e entregar a quem precisa– criou a sua plataforma de impacto.

Mulher aproveita o fim da feira para pegar as sobras, no bairro de Higienópolis, em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

Por meio dela, doadores de alimentos e instituições beneficiadas podem consultar dados detalhados sobre o processo, como volume arrecadado, itens doados e até pegadas de carbono (emissão de gases de efeito estufa) e hídrica (volume de água consumido na produção) da doação.

"A plataforma faz o acompanhamento de onde veio e para onde foram as doações, dando visibilidade e transparência para a ação", explica o economista Walter Belik, um dos criadores do Fome Zero e presidente da Prato Cheio.

Ao acessar o site, o usuário pode destrinchar a plataforma de três maneiras: via doadores de alimentos, via instituições beneficiadas (acessos restritos aos participantes) e por meio do "Prato Cheio em números", que é o painel aberto a todos os usuários.

Fundada em 2001, a Associação Prato Cheio atende, semanalmente, cerca de 33 mil pessoas na Região Metropolitana de São Paulo. São 800 toneladas de alimentos que seriam desperdiçados e são entregues a entidades assistenciais todos os anos.