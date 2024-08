'Tive sorte de continuar vivo, agora me preocupa o clima', diz primo de Chico Mendes

São Paulo

O seringueiro Raimundo Mendes de Barros teve a sorte de continuar vivo na disputa sangrenta entre trabalhadores rurais e fazendeiros que tirou a vida de seu primo Chico Mendes nos anos 1990 no Acre.

"Achavam que com a morte de Chico íamos parar, mas avançamos extraordinariamente", diz Raimundão, como é conhecido desde os tempos de sindicato.

"Deus foi generoso comigo. Tive Covid, tive AVC, perdi um pouco da energia, mas me sinto motivado de estar na floresta onde nasci e me criei."

Herdeiro da militância na região amazônica ("o sangue que corria na veia de Chico corre na minha"), com passagem pela política local, o seringueiro de 79 anos mantém críticas aos latifundiários, aos pecuaristas de São Paulo, à foice e à motosserra. E incorpora temas como mudança climática ao discurso em defesa da Floresta Amazônica.

Raimundo Mendes de Barros é primo do seringueiro e ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988 em Xapuri, no Acre - Andre Carioba

Em junho deste ano, Raimundão realizou um sonho: inaugurou uma marcenaria comunitária no coração da Reserva Extrativista Chico Mendes, a 20 km de Xapuri (AC), mesma terra em que o ícone ambientalista levou um tiro em 1988.

O Ateliê da Floresta faz arte, móveis e utensílios com resíduos de árvores que naturalmente caem, oferecendo uma nova fonte de renda e orgulho para a comunidade. Galerias de Manaus e de São Paulo encomendam produtos da marcenaria.

O projeto tem apoio do Lira (Legado Integrado da Região Amazônica), iniciativa do IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) que identifica e financia iniciativas socioambientais para conservar a Amazônia.

Em quatro anos, o Lira investiu R$ 46 milhões em 50 projetos de impacto na região, com recursos do Fundo Amazônia e da Fundação Gordon and Betty Moore.

Raimundo Mendes de Barros com Bleno Caleb e Jannyf Christina, da SOS Amazônia, durante as obras do Ateliê da Floresta - Andre Carioba

"A luta que construímos com Chico nos libertou da escravidão e do domínio do patrão. Ele sonhava que um dia os caboclos e caboclas fossem considerados iguais aos da cidade", afirma o seringueiro.

Raimundão faz um paralelo entre a vida na seringa à época de Chico Mendes e nos dias atuais nesta entrevista à Folha. Leia os principais trechos.

Como estão as ameaças à Floresta Amazônica? São as mesmas dos anos 1980? Continuam sendo um problema sério. Hoje não é só fazendeiro que derruba a floresta. Os pequenos, na ânsia de botar dinheiro no bolso, destroem a mata pela foice e pela motosserra, tiram madeira de forma clandestina e criam boi. É uma febre desgraçada.

Eu vivi a violência do latifúndio com os companheiros seringueiros. Fizemos inúmeros empates, junta para tentar parar os peões que iam derrubando tudo para o pasto. Chico tinha aprendido que era possível construir poder pela luta armada, mas não queria isso. Tinha personalidade equilibrada e sabida, orientava a não agir com violência.

O sangue que corria na veia dele corria na minha. Estávamos diante de pobres, pais de família que migravam de outros estados para fazer sua sobrevivência. Só que eles tiravam a nossa, pois vivíamos da borracha e da castanha, como nossos antepassados.

Foi grande a luta. Hoje não nos preocupamos apenas com a sobrevivência, mas com a questão climática aqui na região.

Como o clima tem afetado a vida de vocês? Vivemos uma situação perigosa e que não era normal no passado. Tínhamos meses bem determinados de chuva e meses de verão, quando não chove. Agora chove muito quando é para fazer verão. Com a tiragem das árvores, o solo fica exposto ao sol e não tem folhagem para absorver a água que cai. É um transtorno danado.

As águas correm por lugares baixos, vai aterrando tudo. E aí começa a faltar água para nossas vertentes. No ano passado, elas secaram em agosto, agora em julho já está começando. Nunca tinha visto isso desde que cheguei aqui.

É grave para nós, filhos natos da floresta, que temos consciência de que a floresta é fonte de sobrevivência.

O que vocês têm feito para encarar as ameaças da foice e do clima? Eu estou aqui bem ao lado de uma fazenda de um grupo de pecuaristas, vendedores de carne de São Paulo. Cultivar castanha, borracha, óleo da copaíba, água de jatobá e açaí nos dá condição de continuarmos aqui na floresta. Sem apoio a esses nossos produtos, as pessoas se desestimulam e partem para ser peão de fazenda, boia-fria.

Há alguns anos, nossa comunidade discutiu manejo comunitário, mas o sonho mesmo era reaproveitar restos de árvores que apodrecem na floresta. É a madeira que cai nos temporais, que morre com a faísca da chuva ou com a queda natural.

Queremos a floresta viva e nada melhor que atuar com marcenaria. Achamos um parceiro, a SOS Amazônia, que se sensibilizou com o Ateliê da Floresta.

Como vocês reaproveitam esses resíduos das árvores? Na minha colocação [área em que mora a família de Raimundão dentro da reserva] tem 9 estradas de seringa, 500 hectares de floresta, tem bastante árvore morta. Eu não uso de ambição, sou do coletivo, de fazer junto. Vamos na mata, cortamos aquelas que estão caídas e trazemos para a marcenaria. De lá sai material de decoração, de cozinha, gamela, colher, escumadeira, garfo, pilão para pimenta, uma variedade de objetos.

Lira (Legado Integrado da Região Amazônica) Iniciativa do IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) 125 organizações de cinco estados, em 59 áreas protegidas, foram apoiadas pelo Lira, iniciativa do IPÊ que é o segundo maior projeto de conservação da Amazônia

R$ 46 milhões aplicados durante 4 anos em projetos de impacto, com recursos do Fundo Amazônia e da Fundação Gordon and Betty Moore

58 milhões de hectares de floresta conservados, beneficiando 52 mil pessoas em 62 municípios

A iniciativa busca não apenas conservar a floresta, mas gerar conhecimento e dar protagonismo a mulheres

E esse projeto tem mantido a juventude na terra? Tem 14 pessoas trabalhando no Ateliê. Estamos formando artesãos, criando uma profissão, aumentando renda e colocando mais um trocado na cesta. Mas ainda assim é uma situação delicada para os pais da floresta. Muitos de seus filhos vão para a cidade. Só um dos meus vive comigo, os outros se foram.

Apesar das questões territoriais e ambientais, a vida melhorou para as famílias? Cheguei aqui há 44 anos. O analfabetismo era demais, não sabíamos o que era saúde, não recebíamos uma assistência, era isolamento total do poder público. Só nos "alumiávamos" com a luz do querosene ou com o leite da seringa dentro da lata com areia. Só os patrões da borracha compravam e vendiam mercadoria.

A luta que construímos com Chico nos libertou da escravidão, do domínio do patrão e da violência do latifúndio perverso. Ele sonhava que um dia os caboclos e caboclas fossem considerados iguais aos da cidade. Hoje temos escola, geladeira, televisão e nossos filhos vão à faculdade. Temos a barriga cheia. Avançamos extraordinariamente.

E qual o balanço que o senhor faz da vida ao completar 79 anos? Deus foi generoso comigo. Dei conta do sindicato, da câmara [foi vereador de Xapuri por quatro mandatos] e da família. Tive oito filhos. Fui a lugares como Itália, Alemanha e Estados Unidos para falar da nossa situação e ganhar aliados.

Tive Covid, tive AVC, perdi um pouco da energia, mas me sinto motivado de estar na floresta onde nasci e me criei. Tive a sorte de continuar vivo.

Raimundo Mendes de Barros, 79, conhecido como Raimundão, é seringueiro e extrativista. Atuou na Sucam (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), foi presidente do sindicato de trabalhadores rurais da região e vereador por Xapuri (AC) durante quatro mandatos, tendo os direitos desses trabalhadores como plataforma política. Braço direito de Chico Mendes, seu primo, seguiu lutando pela preservação da floresta mesmo após sua morte, em 1988.