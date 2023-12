Fome de quê? TV Folha discute fome na Amazônia em live

São Paulo

Por que há tanta gente passando fome na maior floresta tropical do mundo?

Pesquisas mostram que a região Norte lidera os rankings de fome no país. No Amazonas, mais de 70% dos domicílios vivenciam algum grau de insegurança alimentar —bem mais do que a média nacional, que é de 58,7%.

Nesta quarta-feira (6), a Folha discute o tema em uma live com três convidados.

Uma delas é Elenise Faria Scherer, professora do Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e autora de pesquisas sobre vulnerabilidade social e exclusão de populações tradicionais amazônicas.

Também participará o chef de cozinha e empreendedor social David Hertz, fundador da Gastromotiva. A organização, integrante da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, desenvolve iniciativas voltadas para a segurança alimentar no estado do Amazonas.

Os projetos são realizados em parceria com uma organização local, o Instituto Acariquara, que estará representado na live pela pesquisadora Stephanie Cascais. Analista de projetos do instituto, ela atua desde 2018 com comunidades ribeirinhas da região do Alto Urupadi, em Maués.

O bate-papo será transmitido no canal da TV Folha no Youtube nesta quarta-feira (6) às 15h30.

A mediação será de Flávia Mantovani, repórter e coordenadora do projeto "Fome de quê? Soluções que inspiram", a atual Causa do Ano da Folha Social+.

A iniciativa, que traz a temática da insegurança alimentar para todas as plataformas do jornal, conta com o apoio da VR e da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais.