Aprenda a limpar seu próprio quarto; ajudar em casa pode melhorar a relação com os pais

Restos de comida no sofá da sala ou no quarto e pratos espalhados por todos os cantos da casa são um motivo de estresse na vida do Duda., de 16 anos. Se ele larga alguma dessas coisas pelo caminho, seja na casa do pai ou na da mãe, quase sempre se ferra com eles. "São brigas muito ruins e pioram quando eu falo isso não vai mais acontecer", conta.

Manter o armário organizado e não espalhar roupas pelo chão fazem parte das obrigações de Duda no seu quarto —para fora dali, o combinado é cuidar do cachorro, tirar a mesa, levar o lixo para fora, passar água nos pratos e deixar a pia organizada.

"Sempre acabo enrolando porque é chato fazer isso. E acabo esquecendo e dou mais atenção ao que eu gosto", admite.

"Minha principal obrigação é não transformar meu quarto em uma zona total", diz Marina G. B., 11 anos, irmã de Duda. Ela também confessa que dá uma enrolada de vez em quando. "Se estou arrumando meu quarto e acho uma coisa legal, acabo me esquecendo de fazer o que tenho que fazer."

Um dia, a mãe dela perdeu a paciência, estendeu um saco de lixo e mandou Nina jogar ali tudo que não usava mais, para doação. "Mas eu sou muito apegada às minhas coisas, então eu não joguei nem uma dúzia do que era pra jogar, aí eu tive que fazer tudo de novo."

Ana Luísa C., 16 anos, não conhece a Nina, mas já fez algo bem parecido. "Meu pai veio no meu quarto arrumar alguma coisa e quase teve um treco. Reclamou da quantidade de coisas e colocou uma caixa de papelão do lado de fora, disse que eu estava sendo convocada a praticar o desapego e encher a caixa com objetos que eu não precisava mais", conta.

Quarto da Ana Luísa C., 16 anos - Arquivo Pessoal

"Eu fiz como ele pediu, mas isso abriu espaço no quarto apenas por algumas horas, pois eu achei outras coisas para colocar no lugar."

Arthur C., 11 anos, é irmão dela, e tenta esvaziar a lixeira do seu quarto com frequência depois que tomou bronca do pai pela quantidade de tralha e pó que ele encontrou ali numa visita.

Quarto do Arthur e do irmão mais novo Gustavo - Arquivo Pessoal

O irmão deles, Cadu C., de 14 anos, arruma e limpa o próprio quarto uma vez por semana. Ele diz que mudou seus hábitos e virou "uma pessoa cuidadosa sobre a limpeza do quarto" depois de uma treta que teve com o pai.

"Ele veio a meu quarto depois que fiquei alguns dias sem fazer o que geralmente faço e ficou insatisfeito. Tinha copos e pratos que eu trouxe para almoçar. Ele comentou inclusive que um biólogo certamente encontraria novas formas de vida convivendo comigo."

Quarto do Cadu C., 14 anos - Arquivo Pessoal

O influencer da limpeza e diarista Tiago Haka, que tem 136 mil seguidores no Twitter e 39 mil no perfil Homem Diarista no Instagram, já encontrou muita barata em quartos que faxinou por aí. Ele acha que os adultos também têm responsabilidade no fato de muitos jovens não ajudarem em casa.

Tiago Haka, influencer de limpeza e diarista - Arquivo Pessoal

"Eles não são orientados e estimulados a isso, tem sempre alguém fazendo por eles, uma mãe ou uma pessoa contratada, uma empregada doméstica, uma diarista. Os responsáveis não colocam esse estímulo de que o jovem vai crescer e vai precisar se virar em algum momento", acredita.

"Seja indo morar fora do país, seja morando em república com outros estudantes, o jovem meio que vai ser aquele cara excluído do rolê, que está sempre escorado em alguém para fazer as coisas."

Para ajudar você, jovem, a não ser essa pessoa excluída, Tiago Haka dá abaixo dicas de limpeza do quarto que irão surpreender sua família e, quem sabe, instaurar a paz na sua casa.

PASSO A PASSO

"Faxina pode ser uma coisa divertida de se fazer, ela não precisa ser maçante. Enquanto você arruma seu quarto, pode colocar uma música que gosta, ou escutar um podcast", ensina Tiago.

"O que faz a faxina durar é você mantê-la. Não adianta querer fazer faxina uma vez na semana, porque até lá você vai acumular tudo e vai se sobrecarregar. O ideal é fazer 15 minutos por dia alguma coisa."

No fim de semana, ou em um dia com mais tempo livre, dedique mais minutos para reforçar a faxina.

Você vai precisar de:

Panos limpos

Borrifador

Vassoura

Rodo

Água

Detergente

Desinfetante

Desengordurante*

Água sanitária*

(*itens opcionais)

Itens de limpeza para uma boa faxina - Alliance/Adobe Stock

Cama

É a primeira etapa da sua faxina. "Tire toda a tralha que tem em cima e comece a arrumar", diz Tiago. Remova o lençol e a fronha e coloque para lavar —faça isso uma vez por semana. Se estiver muito sujo ou com marcas de suor e do toque com a pele, recomenda o diarista, troque antes disso.

"Troque as mantas a cada 15 dias, e os cobertores, uma vez por mês", completa Tiago, que também sugere o uso de um protetor no colchão, para mantê-lo higienizado por mais tempo.

Quando terminar, borrife um odorizador na roupa de cama e se agache para olhar embaixo da cama e ver se sobrou algum objeto ou lixo lá embaixo. Recolha e passe a vassoura.

Escrivaninha/mesa do computador

"Tire toda a poeira das superfícies antes de limpar o chão, em qualquer cômodo", ensina Tiago. "E dê atenção especial ao lugar onde você estuda."

Use um pano para remover o pó dos objetos e da mesa e estantes. "Borrife água no pano e faça a segunda limpeza. Se houver gordura, coloque algumas gotinhas de detergente na água do borrifador."

Cortinas

Tiago não é muito fã de cortinas, porque elas acumulam muita poeira. Ele prefere as persianas, que são mais fáceis de limpar. "É preciso ficar atento especialmente com quem tem rinite e alergia. Também é bom evitar o carpete e os tapetes nesse caso", diz.

As cortinas, ele ensina, juntam mais pó, enquanto as persianas podem ser higienizadas apenas com um pano úmido.

Se você tem cortina, chacoalhe-as e use um espanador para remover a poeira delas.

Lixeira

Lixinho no quarto é importante e prático, mas só se você tem a disciplina de tirar o saquinho todos os dias. "Não dá para deixar lá porque junta insetos, que se alimentam dos restos e botam ovos. Lixo cheio é ótimo para baratas, já encontrei muitas em muitos quartos por aí", lembra Tiago.

Armário

"Organize primeiro as roupas dos cabides e pendure-as. Depois, organize as prateleiras", sugere o diarista. "E vale lembrar que não é preciso fazer essa limpeza toda num único dia, vá dividindo ao longo da semana."

Para dobrar as roupas, Tiago lembra que existem tutoriais na internet que mostram como formas de papelão podem ajudar a agilizar o processo. "Com elas você faz a medição certinho de cada camiseta, das calças etc. Elas são uma espécie de moldador de roupa, então fica tudo certinho e organizado."

Chão

É hora de encarar o chão. Varra tudo primeiro. Depois, Tiago recomenda que se coloque algumas gotas de desinfetante em um balde com água. "Molhe um pano nessa mistura e use com o rodo. Se tiver um daqueles mops facilita bastante fazer a manutenção da limpeza do chão."

"Também dá para utilizar detergente com água. Você consegue fazer uma limpeza bacana dentro do quarto, porque ali não é uma limpeza pesada", diz.

Banheiro

Seja porque você tem a sorte de ter uma suíte, ou porque resolveu ajudar limpando o banheiro coletivo, também é importante saber limpar o banheiro. "Se seu box é de acrílico ou de vidro, use uma esponja mágica com água, desengordurante ou sapólio para limpar e tirar a gordura", explica Tiago.

"Na lavagem do ralo e do vaso sanitário, utilize uma escova sanitária com água sanitária ou detergente. Nesse processo, é fundamental ter o auxílio de um adulto, porque ele envolve química", reforça.

Tiago diz, ainda, que dá para manter um "kit faxina" no banheiro o tempo todo, com o desengordurante e uma esponja, por exemplo. "Tenha isso dentro do box para fazer sempre que necessário essa limpeza do box e das cerâmicas dentro da área de banho."