Aprenda a receita do milk-shake de 'Heartstopper' e de outras comidas famosas na ficção

São Paulo

Uma das comidas mais populares na Fenda do Bikini é o hambúrguer de siri. Bob Esponja arrasa na chapa e sabe deixar a carne suculenta, perfeita para depois entrar na montagem do sanduíche que é sucesso de vendas na lanchonete Siri Cascudo.

Qualquer um que já tenha assistido ao desenho certamente ficou curioso para conhecer o sabor do tal hambúrguer. Mesma coisa aconteceu a quem maratonou "Stranger Things", por exemplo, vendo Eleven fissurada em waffles desde a primeira temporada, ou a quem leu e assistiu a "Heartstopper" e cobiçou o milk-shake que Charlie e Nick tomam com os amigos.

Cena de 'Heartstopper' - Divulgação

Tem gosto de quê? É doce? É salgado? A jornalista e pesquisadora de comidas Denise Godinho virou especialista em responder a dúvidas como essas. Depois de reler "Dom Casmurro", de Machado de Assis —o clássico que todo mundo algum dia já teve ou terá que ler na escola—, Denise ficou com vontade de comer a cocada que aparece nas páginas do livro.

Botou, então, literalmente, a mão na massa. "Recriei a cocada com os ingredientes que eu tinha em casa. E essa coisa de comer o doce lendo sobre o doce me deu a ideia de aprender a cozinhar os quitutes citados pelos meus escritores preferidos", conta Denise, que é autora do Capitu Vem Para o Jantar, que começou como blog, virou livro (editora Verus) e hoje bomba no Instagram.

Lá, Denise recria receitas que vê em livros e em filmes. "Algumas vezes eu dou sorte porque o escritor decide compartilhar a receita. Isso acontece muito com Jorge Amado, Isabel Allende, Laura Esquivel e até Eça de Queiroz", diz.

Quando não há pistas dos ingredientes usados, Denise tenta partir do contexto da história, pesquisando em que período e em qual região ela acontece.

"Tem vezes que eu deixo a criatividade me levar. É o caso, por exemplo, do leite azul de 'Star Wars'. Ele é um leite supernutritivo feito pelas banthas, animais enormes que povoam alguns planetas do universo Star Wars. Quer dizer, é leite. Só que é azul. Então, para recriar, fiz uma vitamina supernutritiva com spirulina azul."

Denise compartilhou com o Folhateen cinco receitas da ficção, e recomenda que leitores e espectadores façam como ela, e se aventurem na cozinha sempre que se depararem com cenas de comida nas obras que leem e assistem.

"Cozinhar os quitutes citados nessas obras é uma belíssima ferramenta para transformar o lúdico em algo concreto e, de fato, provar as lembas élficas que acompanharam Frodo e Sam na jornada para destruir o anel, experimentar que gosto tem a cerveja amanteigada do Harry Potter e se divertir criando um leite azul em homenagem a Star Wars."

Milk-shake de "Heartstopper"

Rende 1 porção

3 bolas de sorvete de creme

1/2 de xícara de chá leite

1 colher de sobremesa rasa de pó de preparado para sorvete sabor tutti-frutti

1 xícara de chá de chantili

confeitos coloridos

Cena de 'Heartstopper' - Reprodução

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o sorvete, o leite e o preparado para sorvete. Coloque a bebida em uma taça de milk-shake. Abuse na cobertura e chantili e confeitos coloridos e aproveite!

Leite Azul de "Star Wars"

Rende 2 porções

1/2 litro de leite de amêndoas (ou leite vegetal da sua preferência)

1 banana congelada

1 copo de suco de maracujá

1 pera em pedaços

1 colher de chá de spirulina azul

2 colheres de sopa de açúcar

Cena em que o leite azul aparece em 'Star Wars' - Reprodução

Modo de Preparo

Basta usar a força (ou o liquidificador) para misturar todos os ingredientes. Sirva geladinho.

Lembas Élficas de "O Senhor dos Anéis"

Rende 10 lembas

1 xícara de chá de mel

suco de ½ laranja

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de canela

6 xícaras de farinha de trigo

Lembas élficas - Reprodução

Modo de preparo

Em uma tigela grande, junte o mel, o suco de laranja, os ovos e o açúcar. Mexa até ficar uma mistura homogênea. Acrescente a manteiga amolecida, a canela e a farinha aos poucos, mexendo entre os intervalos.

Sove a massa com as mãos até ela desgrudar dos dedos. Abra a massa em uma superfície lisa, limpa e com farinha. Deixe a massa com dois centímetros de largura e corte quadrados do tamanho médio.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 25 minutos. Sirva suas lembras enroladas em folhas de bananeira.

Hambúrguer de Siri do Bob Esponja

Rende 6 hambúrgueres

500g de carne de siri descongelada

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 colher de sopa de colorífico

2 dentes de alho picados

suco de limão

sal e pimenta-do-reino a gosto

azeite para fritar

Bob Esponja com um hambúrguer de siri - Reprodução

Modo de Preparo

No fogo médio, derreta a manteiga, junte a cebola picada e refogue. Adicione a farinha de trigo e misture bem. Em seguida, junte a carne de siri e misture até formar uma massa homogênea. Então, acrescente o sal, o limão, o alho, a pimenta e o colorífico. Continue misturando por cerca de 5 minutos. Tire do fogo e deixe a mistura esfriar.

Pegue bolinhas da mistura e molde os seus hambúrgueres. Agora basta fritá-los ou grelhá-los no azeite até ficarem bem douradinhos.

Depois de os hambúrgueres estarem prontos, você pode montá-los como preferir, com pão de hambúrguer, saladinha verde com tomate, queijo, picles e, claro, sem esquecer o ketchup que Bob Esponja tanto ama.

Waffle de "Stranger Things"

Rende: 8 waffles pequenos

3 ovos

4 colheres de sopa de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 e ½ xícaras de leite

1 colher de sopa de extrato de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

Eleven come waffles na primeira temporada de 'Stranger Things' - Divulgação

Modo de Preparo

Em uma travessa junte os ovos e o açúcar. Mexa até formar uma mistura homogênea. Acrescente o leite, o extrato de baunilha e a farinha aos poucos. Misture para incorporar todos os ingredientes. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente.

Coloque uma concha da mistura em uma máquina de fazer waffle e espere o tempo sugerido pelo fabricante. Sirva com mel, manteiga ou chocolate.