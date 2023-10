Festival do Spotify reúne fãs e creators de podcasts em São Paulo

São Paulo

Para a atriz Klara Castanho, que apresenta o podcast "Sem Nome Pode", os adolescentes são ouvintes calorosos e participativos. Cat Dantas, do "Sua Irmã Mais Velha", diz que se enxerga nos jovens que a acompanham, e que seu objetivo maior é levar conforto a eles. As duas estão no line-up do Spotify Podcast Festival, que a plataforma de streaming promoverá em São Paulo no dia 4 de novembro, no Instituto Tomie Ohtake.

"Jovens gostam de principalmente trazer feedback, e nesse processo a gente cresce e desenvolve um projeto que cada vez fala com mais gente", afirma Klara, para quem a geração Z tem muita importância no mercado de podcasts. "Estamos falando de formação de opinião, e nessa faixa etária, de formação de personalidade", disse a atriz em entrevista ao Folhateen.

"Como uma própria ‘pessoinha’ da geração Z, eu acho que pra mim [conversar com jovens] é natural, uma conversa entre amigas. Amo que meu público é o mesmo povo que eu facilmente 'amigaria'. Eu dou conselhos e puxo a orelha dos ouvintes, mas ao mesmo tempo deixando claro que eu também posso ser ‘trouxinha’ e fazer exatamente o mesmo que eles", diz Cat.

O Spotify Podcast Festival vai ter sessões ao vivo. No palco, estarão nomes como Marcela Ceribelli ("Bom Dia, Obvious"), Mano Brown ("Mano a Mano"), Alexandre Ottoni "Jovem Nerd" ("Nerdcast"), Samir Duarte e Marina Santa Helena ("Um Milkshake Chamado Wanda") e Camila Fremder ("É Noia Minha?").

Mais da metade (59%) dos brasileiros de 18 a 24 anos escuta podcasts semanalmente, e entre os jovens de 16 a 17 anos esse número é de 30%. Os dados são do último Culture Next, um relatório global de tendências promovido pelo Spotify.

"Os podcasts geram intimidade com os ouvintes. Para essa geração, um dos principais atrativos desse formato é que ele serve como um lugar seguro em que é possível processar sentimentos, um espaço livre de julgamentos", afirma Barbara Zamberlan, líder de parcerias com criadores no Spotify Brasil.

Segundo o mesmo levantamento, 70% da geração Z no Brasil diz usar áudio para se entender melhor; 56% dos usuários de 18 a 24 anos no Brasil dizem que recorrem aos podcasts para encontrar respostas a questões difíceis e pessoais antes de conversar com as próprias famílias; e 83% desse grupo escuta podcasts para usar as informações nas conversas com os amigos.

A pesquisa aponta, ainda, que os gêneros de podcasts mais consumidos no Brasil são saúde e bem-estar, artes, comédia, sociedade e cultura, e true crime.

Os ingressos para o Spotify Podcast Festival começarão a ser vendidos na quarta (4), por meio do site www.podcastfestival.byspotify.com.