Chocolate Trento vira hit nas redes e consumidores temem aumento de preço por causa da popularidade

Grazielle J. tem 17 anos e anda preocupada. "Hoje em dia todo mundo já sabe o que é Trento", diz a carioca, que cursa o ensino médio e trabalha como atendente de pet shop em Queimados, na Baixada Fluminense. "As pessoas vão comprando mais e mais, e logo, logo, o preço vai aumentar demais", reclama.

Chocolates Trento, da fabricante Peccin - Facebook/Trento

Se você estava fora do Brasil ou preso numa caverna nos últimos meses, talvez desconheça o chocolate Trento, fenômeno das redes sociais fabricado pela gaúcha Peccin. Quem gosta costuma atribuir a paixão à qualidade superior que o doce teria em comparação aos seus concorrentes.

"Sinto que o sabor do chocolate dele não é enjoativo, e nem fica aquele gosto ruim na garganta depois que come. Ele é simplesmente meu favorito atual", afirma Grazielle, que costuma comer "uns cinco" Trento por semana. "Quase todos os dias eu compro", diz.

Esse "vício" que o chocolate causaria é até motivo de piada em postagens nas redes sociais. Uma das mais populares mostra um homem "preso espiritualmente" a uma barrinha de Trento.

Montagem de rede social mostra homem 'viciado' no chocolate Trento - Montagem/Twitter

Grazielle, por exemplo, diz que tem que se controlar, senão "não para nunca mais de comer". O professor e escritor Gabriel Biasetto, 26 anos, de Bragança Paulista (SP), também tenta segurar a onda, mas já chegou a comer dez Trento num dia só.

"Normalmente esses chocolates waffle tem um gosto meio artificial. O Trento, não. Ele não tem gosto de manteiga ou chocolate hidrogenado", opina Gabriel, que conheceu o chocolate em 2018 por meio do irmão, que costumava comprar alguns na loja de conveniência do posto em que abasteciam o carro.

Alguns usuários do X, ex-Twitter, vêm confessando o medo que de que, por ter se tornado tão popular, o Trento tenha seu sabor modificado. "De jeito nenhum. A gente não abre mão da qualidade do nosso produto", afirma Carlos Scarpa, diretor comercial da Peccin.

Ele explica que o Trento já surgiu com 38% de cacau na sua formulação, um número acima dos 25% exigidos pela legislação brasileira para considerar o produto como chocolate, e não "chocolate fantasia". E que seguirá dessa maneira para sempre.

"Hoje existe um novo 'compound' que é um chocolate hidrogenado, uma 'gordura sabor chocolate'. Muitas marcas grandes partiram para isso", diz Scarpa, que acredita que a concorrência esteja de olho em copiar o carro-chefe da Peccin. "Mas nenhuma outra marca consegue porque não faz isso do percentual de cacau."

"Descobri o Trento quando estava passando por uma banca em Icaraí [Niterói, RJ]. Meu namorado comprou pra mim. Eu fiz um ranking de sabores favoritos pra mim: branco com cookies, brownie, duo, morango com chocolate, mousse de maracujá e torta de maçã", lembra Grazielle.

"Eu compro normalmente no mercado que tem na esquina do meu trabalho. Na primeira vez que comprei, em fevereiro, era R$ 2. Mas na farmácia que tem aqui na rua está R$ 3, e eu acho caro", reclama. "Sem dúvida alguma vai aumentar de preço, já estou vendo isso acontecer e a coisa me parece progressiva", concorda o escritor Gabriel.

Gabriel Biasetto, 26 anos, professor e escritor, fã de Trento - Arquivo Pessoal

O diretor comercial da Peccin diz que a empresa "vai continuar brigando para ter um preço justo". "O cacau e o açúcar são lastreados pela bolsa de valores de Nova York, e os dois fazem parte da receita e vêm subindo no mercado. O aumento de preço não é pelo conhecimento da marca ou pela participação dela no mercado, mas pela questão inflacionária", afirma Scarpa.

Segundo ele, a Peccin tinha um aumento de preço programado para este mês, mas mudou os planos. "Achamos que vale o esforço de não deixar o produto ficar caro e perder esse consumidor, então estamos segurando. Mas não depende só da nossa boa vontade."

Há 63 anos no mercado de "candies", a Peccin bolou o Trento em 2011. A empresa levou mais de um ano para chegar aos primeiros sabores: chocolate ao leite, avelã e creme. A ideia era lançar um produto daqueles que ficam na boca do caixa, ou seja, de consumo imediato.

"Nos supermercados, o Trento está sempre próximo ao caixa, é tentador", diz o escritor Gabriel.

"Temos vários concorrentes diretos. Tem o bombom bola tipo Sonho de Valsa, os tabletes de 30g como Prestígio, Chokito e Kit Kat. E eu tenho que buscar que o consumidor opte pelo meu produto e não o dos outros", diz o diretor Scarpa.

Atualmente, o Trento tem 13 sabores, incluindo a linha Sobremesas, e em janeiro de 2024 vai lançar novos produtos.

"Vamos inovar em embalagem e em sabor exclusivo", promete Scarpa, que diz que a marca está atenta às sugestões de novos sabores enviadas pelos consumidores em seus perfis nas redes sociais. "Pode mandar que a gente lê", afirma.