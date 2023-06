Coral Palavra Cantada é iniciativa da dupla famosa e abre vagas uma vez ao ano

São Paulo

Quando olhar para a plateia do Teatro Sérgio Cardoso neste sábado (1º), Joy A., de 11 anos, vai ver um monte de rostos conhecidos: sua mãe, seu pai, sua madrinha, seu padrinho e quatro amigos que estudavam com ela, mas trocaram de colégio neste ano.

Joy convidou todos para a apresentação do Coral Palavra Cantada, do qual ela faz parte já há três anos. "Eu sempre gostei de cantar, atuar e dançar. São as três artes que eu mais gosto e me identifico", diz.

Apresentação do coral será no sábado (1), no Teatro Sérgio Cardoso, com entrada gratuita - Karime Xavier/Folhapress

O coral foi fundado em 2012 por Sandra Peres e Paulo Tatit, junto com o maestro Eduardo Boletti. As audições acontecem sempre uma vez por ano para formar o grupo de até 60 crianças entre 7 e 15 anos que vão ter aulas de técnica vocal e respiração.

"É um projeto muito legal que acolhe todo mundo que gosta de cantar. Os meus amigos sentem orgulho, né, assim, de ter uma cantora. Quando eu tenho essas atividades de canto, sarau que tem na escola, enfim, eles sempre falam que eu canto bem e que eu podia apresentar. Aí eu fico bem feliz."

Joy A. 11 anos, integrante do coral - Karime Xavier/Folhapress

João Augusto também tem 11 anos e é colega de Joy no coral. "Uma vez minha mãe viu um anúncio do coral, fiz o teste e passei. Dei pulos de alegria, abracei muito minha mãe", lembra. Ele diz que está ansioso para o show e que esta será a primeira vez que se apresenta em um lugar tão grande.

João Augusto, 11 anos - Karime Xavier/Folhapress

Aos 14 anos, Sophia R. é uma das mais velhas da turma. Ela entrou no coral em 2020, em meio à pandemia. "Achei que fôssemos parar, mas continuavam a todo vapor on-line mesmo. Foi maravilhoso porque era uma hora que eu interagia com as pessoas. Passei a pandemia na praia e não via quase ninguém, os ensaios eram uma alegria na semana", conta.

Para concorrer à sua vaga, Sophia enviou uma gravação cantando "Ovelha Negra", de Rita Lee, cantora e compositora que morreu recentemente. "Essa mulher abriu tantas portas para mim. Sempre tive uma ligação forte com essa música, mas, quando soube que passei através dessa gravação, aí foi uma emoção a mais."

No show do Teatro Sérgio Cardoso, as crianças vão cantar músicas do Palavra Cantada, como "Pé de Nabo" e "Bolacha de Água e Sal", e sucessos dos Beatles, Queen, Arnaldo Antunes e Milton Nascimento.

Giovana B., 11 anos, chegou ao coral cinco anos atrás. "Já conheço a maioria das músicas, mas, quando tem uma nova ou surge uma dúvida, eu treino nos finais de semana para chegar no ensaio seguinte sabendo melhor", diz.

No sábado, estarão na plateia os pais, avós, primos e amigas da escola de Giovana. Ela está ansiosa com medo de errar, mas também animada. "A parte mais difícil é a afinação e os pontos mais agudos. O [maestro] Edu me ensinou uma técnica, é só respirar e ir soltando o diafragma e aí jogar lá atrás, na nuca, sabe?".

"Quando minha mãe viu o anúncio do coral ficamos muito animadas, mas para participar precisava ter no mínimo 7 anos e eu ainda tinha 6. Aí no vídeo falei: ‘Oi, sou a Luiza e tenho quase 7 anos'. Fui aprovada", lembra, rindo, a Luiza A., agora já com 8 anos.

Elis M., também de 8 anos, conta que seus amigos a apoiam na carreira. "Eles gostam muito de ter uma cantora na sala. Muita gente vai no meu show e eu até escrevi um poema sobre isso e todo mundo gostou. É sobre como é ser uma artista com 8 anos."

Para ela, o tom da afinação é a parte mais difícil de cantar. Filipe I., 10 anos, concorda. "Chegar em todos os agudos e graves é a parte mais difícil, porque a diferença da minha voz para os tons bem graves e bem agudos é grande. Minha voz ainda vai mudar. Então, talvez eu alcance um tom mais grave com mais facilidade do que ultimamente."

Coral Palavra Cantada Quando Sáb (1), às 11h

Sáb (1), às 11h Onde Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista)

Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista) Preço Grátis (ingressos distribuídos com 1h de antecedência)

Grátis (ingressos distribuídos com 1h de antecedência) Classificação Livre

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança