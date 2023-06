'O que é destino?', pergunta criança na seção Um Adulto Responde da Folhinha

São Paulo

Destino pode significar várias coisas, desde o lugar aonde se vai, até algo mais profundo, que tem relação com coisas que talvez estejam definidas para acontecer com cada pessoa em sua vida.

Para responder à dúvida da semana, convidamos Angélica Ferroni, astróloga e historiadora, doutoranda em história social na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). A pesquisa de Angélica tem como tema a história da astrologia e das ideias astrológicas.

Ela também administra uma página no Instagram chamada Barca Astrologia.



O que é destino?

Joana, 7 anos

Oi, Joana.

A palavra destino pode se referir tanto a um lugar para onde estamos indo, por exemplo, "o destino do ônibus é a cidade do Rio de Janeiro", quanto à finalidade de alguma atividade como, por exemplo, "uma ação destinada à melhoria do meio ambiente".

Pessoa desenha um mapa astral, que é como os astrólogos chamam o estudo da posição dos planetas na hora em que uma pessoa nasceu - Personare

Mas talvez o significado de destino que mais nos instigue e desperte curiosidade seja aquele que entende que os eventos ou acontecimentos já estão previamente definidos. É quando levamos um susto e geralmente nos perguntamos: será que o que aconteceu ou vai acontecer na nossa vida já está, de alguma forma, programado?

Por séculos e séculos a humanidade se fez essa pergunta. Muitos filósofos, astrônomos e astrólogos tentaram oferecer alguma resposta a ela ao longo de todo esse tempo. Alguns negando qualquer tipo de destino, e outros defendendo a ideia de que há um destino imutável. Eu vou responder à sua pergunta pela perspectiva da astrologia, que é a minha especialidade.

Para a astrologia, o céu sempre apresenta uma certa configuração de planetas e estrelas que podem ser observados por nós, a partir da Terra. A cada momento essa configuração muda, como se fosse um caleidoscópio em movimento.

Quando uma pessoa nasce, a distribuição dos planetas no céu naquele instante é capturado, como em uma fotografia, e se torna o seu mapa astrológico. Esse mapa, chamado de mapa de nascimento, é interpretado por astrólogas e astrólogos, buscando identificar os traços de personalidade e encaminhamentos gerais de vida que aquela pessoa terá.

Porém, isso não significa que tudo o que acontece na nossa vida e as escolhas que a gente faz são determinados pelos astros. Mesmo havendo um certo nível de determinação, ou destino, há também o livre arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. Além disso, há uma série de fatores circunstanciais que podem favorecer ou dificultar as tendências previamente marcadas no mapa astrológico.

Por exemplo, vamos pensar em uma semente de maçã. Podemos tranquilamente dizer que esse tipo de semente está destinada a ser tornar uma macieira e a dar maças. Mas exatamente como será essa macieira, e o que acontecerá na sua vida, não é possível prever com tanta precisão —depende de coisas que são circunstanciais, como a quantidade de água que ela terá à disposição, e o quanto de luz solar receberá.

Por isso, por mais que a macieira esteja destinada a ser esse tipo específico de árvore e a dar frutos chamados maçãs, ela pode não frutificar se perceber que o solo não oferece os nutrientes suficientes para que isso aconteça bem. Ou até crescer e frutificar mais do que era esperado, se as condições forem favoráveis.

Tudo isso para dizer que o entendimento do que é destino, segundo a astrologia, é bem parecido com a história da macieira. Por mais que o mapa astrológico de nascimento aponte caraterísticas de personalidade e encaminhamentos de vida, esses se apresentam mais como tendências do que como destino rígido e inevitável, pois cada um expressa e manifesta aquilo que está no próprio mapa de nascimento dependendo das condições que encontra ao seu redor e das suas escolhas e experiências de vida.