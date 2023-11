'Pergunta pra Folhinha' discute a chance de haver uma nova pandemia

São Paulo

Uma geração de crianças enfrentou antes dos dez anos uma crise de saúde em dimensões globais: a pandemia de Covid-19.

Foram muitos meses com milhões de mortos e doentes, uma corrida atrás de vacinas, escolas fechadas, famílias distantes, amigos separados, trabalho remoto, máscaras e muito álcool em gel.

Segundo os cientistas, é muito provável que a pandemia que parou o mundo não tenha sido a última.



E lá foi o spoiler para o episódio "O mundo pode enfrentar outra pandemia?", da nova série da Folha, "Pergunta pra Folhinha".

O vídeo faz parte de uma temporada com oito animações (além de um bônus) para ajudar os leitores com menos de 12 anos a entenderem o noticiário publicado pela Folha. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.



TODO MUNDO LÊ JUNTO



Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança