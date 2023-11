Série 'Pergunta pra Folhinha' conta histórias dos dinossauros no Brasil

São Paulo

Em junho, o fóssil de um dinossauro brasileiro, levado irregularmente para a Alemanha em 1995, foi devolvido ao Brasil depois de uma grande disputa internacional.



Os vestígios do Ubirajara jubatus estão no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que pertence à Urca (Universidade Regional do Cariri), no Ceará, mesma região onde o animal viveu há cerca de 110 milhões de anos.

Isso porque, pela lei brasileira, os fósseis, que geram muito interesse no mundo todo, são considerados patrimônios da União e não podem ser negociados nem sair daqui sem uma autorização específica.



Essa e outras histórias estão contadas no episódio "Os dinossauros viveram no Brasil", da nova série da Folha, "Pergunta pra Folhinha".

Os vídeos são animações curtinhas que ajudam os leitores com menos de 12 anos a entenderem o noticiário publicado pela Folha. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.



Todos os episódios estão disponíveis de graça no canal da Folha no YouTube.

Se tiver sugestões de perguntas para novos episódios, escreva para perguntaprafolhinha@grupofolha.com.br.



TODO MUNDO LÊ JUNTO



Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança