Finalista do Jabuti, 'A Espera' tem final surpreendente entre cachorra e seu tutor

"A Espera" precisa ser lido com calma, sem afobação. É um livro cheio de delicadezas, e esse tipo de coisa a gente não percebe se passa atropelando por cima delas. São quase 30 páginas em que é preciso prestar atenção a tudo: não há detalhes —nem dos desenhos, nem da escolha de palavras– que tenha sido colocado ali sem pensar.

Ilustração de Seta Gimeno para o livro 'A Espera', de Ilan Brenman - Divulgação

É um grande trabalho do escritor Ilan Brenman e da ilustradora Seta Gimeno, e que agora concorre com outros quatro livros ao título de melhor livro infantil no Prêmio Jabuti 2023. Ilan e Seta criaram juntos a saga de Dadá, uma cachorrinha tipo shi tzu com o corpo branco e uma mancha cor de creme nas costas, além de um laço azul na cabeça.

Ela mora em uma casa com seu tutor, a quem espera todos os dias diante da porta de entrada. Assim que a maçaneta se mexe, ainda lentamente, Dadá já está a postos, imóvel como uma estátua grega. Dá para ver a dança que Dadá faz quando a pessoa que ela ama chega.

O nome do livro vem dessa espera que os animais de estimação vivem enquanto suas famílias não voltam das coisas que fazem no mundo lá fora. Eles não sabem ler horas, então nunca sabem quanto falta. Também não usam celular para ligar e perguntar. Em resumo, vivem na saudade e na expectativa.

Imagens de 'A Espera', indicado ao Prêmio Jabuti - Divulgação

Enquanto Dadá espera, é importante que o leitor olhe o ambiente com atenção. Repare nos objetos dispostos pela casa, nas fotografias na estante. São estes sinais que vão ajudar a entender o que pode ter acontecido para que o tutor da cachorrinha ainda não tenha voltado, como sempre faz ao final do dia.

O autor de "A Espera" entende bem de cachorrinhos: ele sabe como eles se comportam e parece que conhece a maneira com que eles expressam suas emoções. Há uma parte, por exemplo, em que Dadá está tão triste que não quer mais comer sua ração, não importa o quanto lhe peçam. Nem o delivery do potinho até sua cama resolve o problema.

Aliás, é importante saber que "A Espera" é um livro lindo, especialmente para quem convive com animais de estimação, e que também é um livro comovente. Quando lido pela primeira vez, ele causa um grande impacto, mas segue sendo uma ótima leitura ainda que se conheça o final da história.

"A Espera" e suas delicadezas nos fazem pensar sobre uma porção de coisas. Primeiro, no valor imenso que têm as nossas amizades com os animais de quem decidimos cuidar por toda a vida. Depois disso, mas não menos importante, na responsabilidade que a adoção de um animal traz e nas expectativas que temos sobre este gesto –às vezes, as coisas podem não sair como planejamos.

A espera Preço R$ 58,65 (32 páginas)

R$ 58,65 (32 páginas) Autoria Ilan Brenman e Seta Gimeno (ilustrações)

Ilan Brenman e Seta Gimeno (ilustrações) Editora Moderna

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma