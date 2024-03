Saiba por que cachorros não podem ganhar um Oscar, mesmo sendo bons atores

São Paulo

No último domingo (10), o border collie Messi apareceu na plateia da cerimônia do Oscar aplaudindo o anúncio de uma das categorias premiadas com o troféu. Duas patas brancas e pretas se ergueram em meio às poltronas vermelhas do teatro, enquanto a câmera filmava a reação do cachorro.

Messi, o cão ator do filme 'Anatomia de uma Queda', na cerimônia do Oscar 2024 - REUTERS

Como era o Oscar, nos bastidores as coisas não eram exatamente como apareceram na TV do mundo todo —as patas eram de mentirinha, e Messi não estava lá na hora da premiação, mas sim um bom tempo antes e com poucas pessoas por perto, para não ficar estressado com a situação.

Messi atuou no filme "Anatomia de Uma Queda", um dos indicados ao Oscar em cinco categorias. E atuar é a palavra correta, porque ele realmente fingia viver uma realidade diferente da sua, como fazem os atores e as atrizes. Mas, ainda assim (e tendo arrasado em seu papel), Messi não podia ser indicado, e muito menos poderia levar uma estatueta do Oscar para sua casinha.

Há quase um século, em 16 de maio de 1929, aconteceu a primeira edição do prêmio. E, naquele ano, outro cachorro também chamava a atenção e havia conquistado o coração do público: o pastor alemão Rin Tin Tin, uma estrela do cinema mudo, quando os filmes ainda não tinham som de falar e diálogos, apenas música.

Na época do primeiro Oscar, Rin Tin Tin já tinha feito cinco filmes: "Where the North Begins" (Onde o Norte Começa), "Shadows of the North" (Sombras do Norte), "Clash of the Wolves" (Confronto dos Lobos), "A Dog of the Regiment" (Um Cachorro do Regimento) e "Tiger Rose". Em toda a sua carreira, foram mais de 20 filmes.

O cachorro Rin Tin Tin com o garoto Rusty (Lee Aaker) e o tenente Rip Masters (James Brown) em cena de 'As Aventuras de Rin Tin Tin' - Reprodução

Com todo esse sucesso nas telas do cinema, criou-se a expectativa de que ele e outros animais que futuramente estrelassem filmes pudessem ser premiados com o Oscar. Rin Tin Tin inclusive teria recebido vários votos para levar o troféu de melhor ator naquele ano de 1929, segundo a escritora Susan Orlean, autora do livro "Rin Tin Tin: The Life and the Legend" (Rin Tin Tin: A Vida e a Lenda).

"Mas, por mais admirado e amado que ele fosse, a Academia [responsável por organizar e promover o Oscar] estava tentando se estabelecer com uma nova e séria premiação, então pensou ‘Não podemos premiar animais. Isso vai nos causar vários tipos de constrangimento’", disse Susan à agência de notícias Reuters, em entrevista de 2012.

"As regras foram então elaboradas de uma maneira que nenhum ‘não-humano’ pudesse receber um Oscar", afirmou Susan.

Ela passou oito anos fazendo pesquisas para seu livro, mas contou que não foi possível obter nenhuma prova concreta dessa decisão da Academia, já que as cédulas de votação da edição de 1929 desapareceram.

Desde aquela ocasião, muitos animais se destacaram em filmes, mas a Academia manteve a regra.

Em 2012, quando Susan falou à Reuters, a comoção do momento era com outro cachorrinho, um jack russel chamado Uggie. Ele atuou como Jack no filme mudo "O Artista" —mesmo que o cinema já tenha a tecnologia para filmes com som há muitos anos, às vezes os diretores criam histórias mudas como antigamente.

Assim como Rin Tin Tin e agora Messi, Uggie também ficou sem o Oscar por sua atuação. "Ele foi um parceiro incrível, muito generoso e muito bom ator", disse Berenice Bejo também à Reuters em 2012, depois de vencer na categoria de melhor atriz coadjuvante no Oscar daquele ano.

Uggie posa entre os cães Lassie (esq.) e Rin Tin Tin (dir.) no dia de gravar suas patinhas na Calçada da Fama, em Hollywood; após a cerimônia, ele se aposentou - AFP

As patinhas de Uggie e de Rin Tin Tin estão gravadas na Calçada da Fama, em Hollywood, Los Angeles —o primeiro cachorro a conquistar essa honra foi Pal, que interpretava Lassie no cinema, seguida de Strongheart, outro cão ator.

Uggie morreu em 7 de agosto de 2015, e Rin Tin Tin, em 10 de agosto de 1932.

