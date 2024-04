Por que o dólar fica 'subindo' e 'caindo'? Quem diz quanto ele vale? A Folhinha explica

São Paulo

"O dólar começou o dia subindo, mas passou a registrar queda ante o real no fim da manhã", diz um texto da Folha de terça (23). "O dólar avançou, após ter registrado quedas consecutivas na últimas sessões. A moeda fechou cotado a R$ 5,148", afirma outro texto, este de quarta (24).

Dólar subindo e dólar descendo, pelo jeito, é algo bem comum no noticiário sobre economia —mas você sabe o que isso quer dizer na prática? O professor de economia Renan Pieri, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV EESP), explicou à Folhinha como funciona esse sistema chamado câmbio e o sobe e desce das moedas.

Cédula de um dólar - Gabriel Cabral/Folhapress

Por que o dólar é importante para os brasileiros, se o nosso dinheiro se chama "real"?

O dólar é o nome do dinheiro dos Estados Unidos, e como os Estados Unidos são um país muito grande e importante, e que faz, compra e vende produtos e coisas de vários outros países, é comum os países utilizarem o dólar na hora de comprar ou vender alguma coisa de fora. Por exemplo, o Brasil precisa de dólar muitas vezes para comprar trigo da Argentina, ou para comprar tecido da Inglaterra, e assim por diante.

Quem decide quantos reais um dólar vale?

Não tem ninguém que decide o valor do dólar, como uma pessoa só. São muitas pessoas, muitas empresas comprando real ou comprando dólar. E a decisão de várias pessoas é que vai acabar resolvendo o valor do dólar, quantos reais você precisa para comprar um dólar.

Como esse valor é decidido?

O valor do dólar, quer dizer, quantos reais você precisa gastar para comprar um dólar, depende muito do quanto as pessoas querem o nosso dinheiro, e do quanto a gente quer o dinheiro deles.

Suponha que sua família manda para você como lanche da escola um sanduíche de queijo. E vamos pensar que um coleguinha seu leva um pedaço de bolo. Para você é só sanduíche de queijo, e para ele é só bolo. Pode ser que você queira comer um pedaço do bolo dele, e estaria disposto a dar um pedaço do seu sanduíche para ele. Aqui nessa história, o sanduíche é um dinheiro, por exemplo o real; e o bolo é o outro dinheiro, por exemplo, o dólar.

Então vocês vão negociar qual é o tanto de sanduíche que você vai dar para ele e o tamanho do pedaço de bolo que ele vai dar para você. É mais ou menos assim que funciona o valor do dólar, quanto ele custa.

No caso do Brasil e dos Estados Unidos, como os Estados Unidos são um país maior e uma economia maior, as pessoas querem mais ter dólar do que ter real. O dinheiro deles vale mais que o nosso, você consegue fazer mais coisas com o dinheiro deles. Então, é por isso que a gente precisa de mais ou menos R$ 5 para comprar US$ 1.

Por que o dólar fica "subindo" e "descendo"?

O que fica subindo e descendo é o preço do dólar. Isso acontece porque todos os dias as pessoas negociam e compram um tanto de dólares. Alguém vai viajar para o exterior e precisa de dólar para gastar lá, e então essa pessoa compra dólares nesse dia. Ou uma empresa que está lá na Espanha quer vir para o Brasil montar aqui uma fábrica, e para isso precisa comprar reais. Então, eles vendem os dólares que têm e compram reais.

Por que esses valores mudam todos os dias?

Porque todos os dias tem muita gente comprando e vendendo reais e dólares, fazendo essas trocas. Então, a todo momento esses preços mudam, e o tanto que as pessoas querem o dinheiro também depende do que elas acham que vai acontecer com cada país. Por exemplo, se eu acho que o Brasil vai crescer muito, que a fábrica de carro vai produzir mais carro, que o comércio vai vender mais roupa, que as coisas vão melhorar aqui no Brasil, isso faz com que as pessoas queiram estar aqui, e que as pessoas de outros países queiram investir e abrir empresas no nosso país.



Isso faz com que o real passe a valer mais, e aí a gente precisa de menos reais para comprar um dólar. Da mesma forma, se alguma coisa ruim acontece aqui, como a gente ter que pagar mais imposto para o governo, ou a gente não conseguir vender tanto no comércio esse ano, isso faz com que as pessoas não queiram tanto estar aqui no Brasil. E isso faz com que elas não queiram ter reais na mão. E, se ele vale menos, a gente vai precisar de mais reais para comprar um dólar.

Por que alguns adultos ficam muito preocupados quando o dólar está alto?

Porque fica mais caro para a gente comprar produtos de outros países, ir para outro países etc. De certa forma, o valor do dólar subir é como se a gente tivesse ficado um pouco mais pobre aqui no Brasil. Por outro lado, os produtos que a gente produz aqui no Brasil ficam mais baratos. Se a gente produz milho ou soja aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa que está nos EUA precisa de menos dólares para comprar a mesma quantidade que ela comprava antes. Se fica mais barato para ele, ele vai comprar mais, e então, a gente vende mais para outros países. A gente chama isso de exportação, e a gente exporta mais produtos para outros países quando o dólar está alto.

Isso é bom ou ruim para o país?

O dólar estar alto ou baixo não é nem ruim nem bom. Depende de quem a gente olha: se o dólar está alto, é bom para um brasileiro que quer vender algum produto para fora, mas é ruim para o brasileiro que precisa comprar algum produto lá de fora.

Já houve momentos no Brasil em que o dólar estava custando poucos reais?

Teve um momento, sim, 30 anos atrás exatamente, com o Plano Real. Ele foi uma política do governo que reduziu muito a inflação no Brasil. Inflação é essa coisa dos preços da comida e dos produtos ficarem mais altos. Nessa época, um real valia um dólar.

Isso é bom porque a gente consegue comprar produtos mais baratos e até melhores, mas é ruim porque a gente deixa de produzir aqui também e deixa de gerar empregos aqui. Então, não existe uma escolha fácil: o dólar valer poucos reais tem o lado bom e o lado ruim, e valer muitos reais, também.

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança