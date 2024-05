Mauricio de Sousa faz homenagem ao amigo Ziraldo com tirinha inédita

São Paulo

No dia 6 de abril, o escritor mineiro Ziraldo morreu aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi o criador de personagens como Menino Maluquinho, Turma do Pererê e Flicts. Entre os amigos mais próximos de Ziraldo, estava o desenhista Mauricio de Sousa, "pai" da Turma da Mônica.

Perto de completar um mês da partida de Ziraldo, Mauricio quis prestar uma homenagem a ele —e nada melhor que uma tirinha para isso. "O meu grande amigo Ziraldo agora está desenhando pelo universo afora. Mas seus personagens ficaram aqui pra nos fazer companhia pra sempre", diz Mauricio.

"Essa historinha, feita originalmente para ser publicada em nossas revistas da turminha, tinha que antes ser publicada na Folhinha, que foi o jornal onde eu e o Ziraldo já publicamos. Não deixa de ser também uma homenagem nossa a este suplemento infantil da Folha."

Tira inédita de Mauricio de Sousa em homenagem a Ziraldo, publicada com exclusividade pela Folhinha - Mauricio de Sousa Produções

História inédita de Mauricio de Sousa - Mauricio de Sousa Produções

História inédita de Mauricio de Sousa - Mauricio de Sousa Produções

A história mostra Mauricio caminhando pelo Limoeiro e cruzando no caminho com várias criações de Ziraldo. Em um dos quadrinhos, está o Bebê Maluquinho com sua panelinha na cabeça, brincando na areia e observado por Mônica.

Ao fundo, voa a Supermãe, com seu vestido azul e sua capa vermelha. No banco da praça, ao lado de Mauricio, está a Professora Maluquinha.

"Eu quase desenhei o personagem Pererê que Ziraldo me pediu lá pelos anos 1960. Não deu certo na época, mas desde então sempre fomos amigos de traço e de ideias", lembra Mauricio.

O Pererê a que ele se refere a turma criada em 1958 e publicada pela primeira vez na revista O Cruzeiro, em 1959, com o nome de "Pererê". Fazem parte da galera o Saci, sua namorada Boneca de Pixe, seus amigos indígenas Tininim e Tuiuiú, e uma patota animal com uma onça branca, um jabuti, um macaco e um tatu.

"O que me deixa de coração leve é que conseguimos, eu e o Ziraldo, fazer algumas parcerias", diz Mauricio. Entre os trabalhos que eles fizeram juntos estão os livros "Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica" e "5,4,3,2,1 Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço", ambos da editora Melhoramentos e escritos por Manuel Filho.

"Antes deles, já havíamos feito uma parceria com os livros 'O Maior Anão do Mundo', onde Ziraldo fez o texto e eu fiquei responsável pelos desenhos, e 'O Reizinho no Castelo Perdido' [ambos também pela Melhoramentos], onde foi ao contrário, eu escrevi a história e o Ziraldo ilustrou."

