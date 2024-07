Carol Wang, apresentadora do 'Art Attack', ensina atividades para as férias

São Paulo

Hoje artista, criadora de conteúdo e também apresentadora do "Art Attack: Modo Desafio", série exibida no Disney+, Carol Wang foi uma criança sapeca. Ela adorava subir em árvores e vivia com os joelhos roxos. Também brincava com os seus dois irmãos, Lucas e Rodrigo, em Londrina, cidade onde cresceu no estado do Paraná.

Carol Wang, artista e apresentadora do Art Attack, dá dicas de atividades para as férias de julho - Divulgação

A apresentadora gosta muito de animais e teve vários em sua casa quando era pequena. "Meus pais sempre nos deixaram ter todo tipo de bichinho. A gente teve galinha, pato, iguana, porquinho-da-índia, cachorro e gato", diz.

Wang desenhava e pintava seus animais favoritos com papel, tintas e lápis. Um de seus primeiros quadros mostra duas girafas caminhando entre algumas árvores em um dia de sol. No céu azul, borboletas e passarinhos voam por ali. Neste ano, em junho, a artista esteve no Zoológico de São Paulo e fez uma pintura em uma das paredes. Adivinha onde? Na casa das girafas.

Obras de Carol Wang, apresentadora do Art Attack - Carol Wang/Arquivo pessoal

Nas férias de julho, ela costumava viajar para retiros e usa materiais recicláveis para criar e construir novos objetos e brinquedos. A apresentadora lembra que inventou "coisas criativas", como um carrinho feito com caixa de papelão e barbante, além de uma cabeça de crocodilo produzida com caixa de ovos.

Para ela, a infância é um período especial, já que podemos soltar a criatividade e explorar a imaginação de modos diferentes em atividades com fotografia, gastronomia, pintura, escultura e moda.

Carol Wang dá dicas de atividades para brincar e se divertir a seguir:

Fantoche falante

Materiais

Papelão

Palito

Ripas de madeira

Fio grosso ou lã

Cola líquida

Elástico

Bolinha que pula

Pano

Esponja de banho

Cadarço

Tinta

Passo a passo

Comece cortando as formas de papelão no formato da letra L. Elas serão a base do fantoche, incluindo a cabeça, a boca e o corpo. Fixe a vara de madeira com cola na alavanca, na parte inferior da boca. Esse objeto permitirá que o fantoche abra e feche a boca. Na sequência, é preciso criar a parte móvel da boca do fantoche. A mandíbula é feita com dois pedaços de papelão unidos por elásticos. Agora, é hora de modelar as esponjas, que vão dar forma ao rosto do fantoche. Elas podem ser cortadas com uma tesoura para criar diferentes formatos. Por fim, montamos o corpo do fantoche com papelão e decoramos com tinta ou outros materiais.

Máquina de GIF

Materiais

Papelão

Fita

Cola

Tubo de plástico ou papelão

Palitos

Passo a passo

Inicie o processo com a base. Para começar, desenhe um círculo no papelão e recorte-o. Cole tiras de papelão em volta do círculo para criar uma borda. Vamos criar as "alavancas". Corte duas formas de barbatana no papelão e cole-as nas laterais do círculo. Faça um furo no centro do círculo para passar um tubo de plástico ou papelão. Chegou o momento de preparar os desenhos. Para isso, desenhe imagens em movimento em tiras de papelão. Então, corte as tiras ao meio e cole cada metade em um palito. Para montar a máquina, prenda os palitos com os desenhos nos furos da base, seguindo a ordem das imagens.

Dicas