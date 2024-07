Na onda de 'Meu Malvado Favorito 4', saiba como funciona uma dublagem

São Paulo

Se você já assistiu a algum desenho, filme ou série e ouviu um personagem dizendo alguma coisa como "tira" para se referir a um policial, ou "prata" para falar de dinheiro, é bem possível que estivesse vendo algo dublado.

Quando uma obra é gravada num outro país, quem não fala a língua dos artistas tem algumas opções para conseguir entender a história. Uma delas é por meio da dublagem.

Gravação no estúdio Tempo Filmes, em São Paulo - Divulgação/Tempo Filmes

Às vezes dá até para reconhecer quem está por trás da voz em português de um desenho animado que veio de fora. O humorista Leandro Hassum, que fez vários filmes de comédia, é quem dubla no Brasil o mal-humorado Gru de "Meu Malvado Favorito 4", que acaba de estrear nos cinemas.

E a atriz Tatá Werneck, conhecida pela personalidade cheia de energia, é quem empresta a voz à Ansiedade de "Divertida Mente 2", que também está em cartaz.

Quando um estúdio faz um filme, uma série ou uma animação em outro país e quer que ele seja exibido no Brasil, contrata uma empresa de dublagem para fazer esse trabalho.

Mais de 30 anos atrás, Milu Müller começou a trabalhar nessa área —"no susto", como ela diz. Sua empresa, que fazia vídeos institucionais e educacionais, recebeu uma proposta para dublar um produto da Enciclopédia Britannica. Eles aceitaram e foram chamados para fazer outros trabalhos desse tipo, gravando para séries do canal Discovery Kids como "Era Uma Vez Uma Árvore" e "Fifi e os Floriguinhos".

Esses trabalhos levaram à criação da Tempo Filmes, responsável pela dublagem de séries e desenhos animados como "Vila Sésamo" e "Peppa Pig". Milu, que é sócia fundadora da empresa, recebeu a reportagem para uma visita.

Ali, as dublagens são feitas em salas, geralmente pequenas, que levam o nome de estúdios. As paredes delas são cobertas por um material acústico, que não deixa o som de fora passar para dentro nem vazar para fora.

Num lado da sala fica o ator ou a atriz usando fones de ouvido, de frente para um microfone preso a uma estrutura e uma tela de computador. Do outro, separados dos atores por uma parede de vidro, ficam o diretor e o técnico de dublagem, na mesa de som.

O vidro serve para que todos possam se ver dentro da sala, mas sem que o barulho na parte em que estão diretor e técnico atrapalhe a dublagem. A comunicação entre eles acontece por meio de microfones —o mesmo que o ator usa para gravar as falas e outro que fica na mesa de som e que transmite mensagens para o fone de quem dubla.

Dentro do estúdio, o dublador assiste à cena com som original, gravado no país de origem, e lê o roteiro na tela do computador. Depois de entender a entonação, o tempo e os sentimentos que precisam ser expressados na voz, é hora de começar os trabalhos.

Leandro Hassum, dublador de Gru em 'Meu Malvado Favorito 4' - Divulgação/Universal

Quando a obra é feita no próprio país, daí não estamos diante de uma dublagem, mas do que costumam chamar de voz original. Hugo Picchi, por exemplo, é a voz por trás de Steve Magal, Nico e outros nove personagens da animação brasileira "Irmão do Jorel", além do porco Astolfo e do cavalo Alípio de "Cocoricó". Essa quantidade de personagens em uma mesma produção é comum quando os atores fazem a voz original.

O dublador Diego Lima, que dá voz à versão brasileira das personagens Tobi e Obito do desenho "Naruto" e Jato D’água do filme de animação "Elementos", explica que, em média, se leva de três a quatro semanas entre a chegada da obra no estúdio até a entrega final do produto dublado.

Nesse tempo, existem etapas feitas por diferentes profissionais para que o processo ocorra da melhor forma possível e o resultado seja satisfatório. Veja a seguir o passo a passo de uma dublagem.

Como é o passo a passo da dublagem

O filme chega ao estúdio

Primeiro, a empresa dona do filme, série ou desenho animado procura um estúdio de dublagem no Brasil. Após decidir quem o fará, eles mandam para o país tanto a obra que será dublada quanto o kick-off, isto é, as instruções. Ou seja, envia todas as informações necessárias sobre a obra e o que precisa ser feito, como o resumo do roteiro e até um glossário com as palavras difíceis que aparecem para que o resultado final seja o mais fiel ao original possível

Tradução

Antes de partir para a dublagem, é necessário fazer a tradução das falas do original. Para isso, o tradutor trabalha para conseguir transpor os sentimentos e intenções dos atores e personagens originais. E é uma tarefa bem difícil, porque, muitas vezes, não existem palavras e expressões correspondentes em ambas as línguas ou é preciso adaptar as referências culturais para que todos consigam entender

Decupagem

Depois de traduzida, a obra é decupada. Isto significa que ela é cortada em cenas para a facilitar a gravação da dublagem e a edição. Essas divisões, no caso da dublagem, têm a duração de 20 segundos e são chamadas de anéis em São Paulo ou de loops no Rio de Janeiro. A decupagem é importante porque se acontecer algum erro na leitura, na entonação ou no som, apenas é regravado o pequeno pedaço que não ficou bom

A escolha dos dubladores

Assim que o diretor de dublagem recebe o mapa com esses anéis ou loops, ele começa a escalar os dubladores. Ele pode tanto escolher diretamente um dublador para o papel como pode organizar um casting, que são testes para achar alguém que se enquadre na função. Segundo a dubladora Angélica Santos, voz do Cebolinha de "Turma da Mônica" e da Pérola de "Bob Esponja", quando há casting os dubladores precisam mandar três áudios com vozes diferentes para que uma seja escolhida.

Sessões de dublagem

Com todos os dubladores escolhidos, o diretor cria uma programação com os horários e os dias que vão ocorrer as gravações. Feito isso, iniciam-se as sessões de dublagem, que podem durar semanas. Atualmente, existe também a possibilidade de fazer a gravação remotamente, em home studios construídos nas casas dos dubladores

Leo Santana é uma das dubladoras do filme ‘As Tartarugas Ninja: Caos Mutante’ - Divulgação

Edição e mixagem

Após a obra ser totalmente gravada, ela é enviado para os editores e mixadores, que vão fazer os cortes necessários, juntar as cenas, incluir efeitos sonoros, músicas de fundo e conferir se deu tudo certo com o áudio

Controle de qualidade

Por fim, a obra pronta é enviada para o setor de controle de qualidade, que irá checar para ver se está tudo correto com o filme ou se é necessário fazer alteração. Com essa etapa concluída o filme está pronto para ser enviado para o cliente que vai aprovar ou pedir alguma alteração

Curiosidades sobre a dublagem

Vozerio

É como chamam os sons de fundo de um filme, mais especificamente quando há várias pessoas no mesmo ambiente. Por exemplo, em cenas de salas de aula ou de batalhas numa guerra. O momento de gravar o vozerio é um dos poucos em que os dubladores se encontram e trabalham juntos dentro do estúdio de gravação

Bonecos

Já reparou que muitas vezes um mesmo ator estrangeiro tem sempre a mesma voz em português? Boneco é como costumam ser chamados os atores ou personagens recorrentes a que um mesmo dublador brasileiro costuma emprestar sua voz. Fernanda Baronne, por exemplo, é a principal dubladora da Scarlett Johansson no Brasil, então a atriz americana é uma boneca da brasileira

Caco

Assim como em filmes, séries e peças de teatro, os atores podem improvisar em algumas falas. Isso geralmente acontece quando alguma palavra do roteiro não se encaixa e o ator usa outra no lugar. Nessa hora, o trabalho do diretor de dublagem é avaliar se o improviso funcionou ou se será preciso regravar a fala com alguma alteração

Aline Wirley dubla personagem de 'Patrulha Canina O Filme' - EduViana!/Edu Viana/Divulgação

Voz original

Quando uma animação é produzida no próprio país, o processo de dar voz aos personagens não é chamado de dublagem, mas sim de voz original porque é a primeira vez que ela está sendo feita. Nesses casos, a voz é feita antes da animação

Todo dublador é ator

Caso você esteja se perguntando o que é necessário para se tornar um dublador, a primeira coisa é fazer um curso de teatro. Isso porque a dublagem é uma especialização do ator, e as habilidades dessa profissão são importantes para conseguir dar vida à dublagem. Existem também cursos de dublagem voltados a aprimorar essa técnica

Home studio

Com o distanciamento social da pandemia, os atores não podiam ir até os estúdios para gravar suas falas. Por isso, muitos tiveram que montar seus próprios locais de trabalho em casa. Com a volta ao presencial, a maioria das dublagens é feita nos estúdios de produtoras, mas alguns espaços caseiros são usados até hoje pelos atores. Para ter um estúdio em casa, é preciso de equipamentos como microfones, fones de ouvido, e ambientes com isolamento sonoro —alguns atores chegaram a comprar cabines de audiometria.