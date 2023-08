Saiba como são feitos os perfumes, que levam flores, temperos e até vômito de baleia

São Paulo

Pescadores um dia olharam para o vômito de baleias cachalote boiando no mar e pensaram se aquela gororoba renderia um bom perfume. Parece piada, mas é a mais pura verdade. Foi assim que surgiu o âmbar, um dos ingredientes mais raros e caros da perfumaria mundial.

História parecida tem o almíscar, outro elemento que custa uma fortuna e entra em várias fórmulas cheirosas —entrava, porque, como a substância é extraída de uma glândula de veados, ela se tornou proibida por questões de sustentabilidade (o âmbar também não é mais usado, para coibir a caça de baleias).

Outros componentes de perfumes com preço salgado são as rosas, já que é preciso juntar toneladas de pétalas para fazer algumas poucas gotas de óleo essencial, e também o oud, resina produzida por uma espécie de árvore depois que ela é invadida por fungos. O oud é conhecido como "ouro líquido".

"Tem cheiro de madeira defumada, como aquele que fica na pele quando a gente passa um tempo em volta da lareira ou da fogueira", compara Sissi Freeman, diretora de marketing e vendas da Granado, marca que produz perfumes e itens de beleza e farmácia.

E essa analogia que Sissi faz entre as duas coisas, o oud e a fogueira, é legal porque ajuda quem lê a sentir aquele cheiro "mentalmente". Essa memória olfativa, como uma biblioteca de cheiros que guardamos na cabeça, é um dos diferenciais dos perfumistas, profissionais que estudam para trabalhar com isso.

"Eles usam a experiência deles para misturar tudo", resume Christopher Freeman, presidente da Granado.

Frascos de perfume em linha de montagem da Granado, na fábrica no Rio de Janeiro - Manuella Pereira/Granado/Divulgação

"Os perfumistas fazem um treinamento por quase uma década até educar o nariz e memorizar os cheiros. As principais escolas de perfumaria estão na França", completa Sissi.

"Cada fragrância pode ter até cem ingredientes. Eles criam essa receita toda na cabeça, pesam cada ingrediente e chega o frasquinho para ele ver se gosta ou se quer fazer algum balanceamento", diz Débora Xavier, gerente de desenvolvimento de produtos da Granado.

A marca é grande, tem 88 lojas no Brasil, quatro na Europa, e faz 200 milhões de produtos todos os anos em sua fábrica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Em lugares assim, com produção de larga escala, como se diz, um perfume passa por muitas etapas antes de chegar à mão do cliente. Primeiro, vem a ideia do cheiro que ele vai ter. "A gente escolhe ingredientes que vão ficar bons na pele, que não vão deixar a gente enjoado. É como uma fruta que estraga se fica fora da geladeira, sabe? O cheiro tem que continuar bom mesmo depois de um tempo", ensina Sissi.

Daí é preciso misturar aquele cheiro com outros —lembra que pode haver até uma centena de componentes em cada fórmula? Podem ser usadas flores, madeiras, temperos…

No Brasil, fazem sucesso flores de laranjeira, limão e lavanda. No exterior, são unanimidade o sândalo, a baunilha, o coco e as madeiras.

"Como o Brasil é um país muito quente, as pessoas gostam da sensação de prolongar o banho. E os cheiros mais frescos conseguem entregar isso", diz Débora.

Quando a receita fica pronta, as grandes marcas cuidam para que ela seja exclusiva. "Às vezes tem pessoas que copiam os perfumes dos outros, fazem o que a gente chama de ‘contratipo’ e vendem como se fosse a mesma coisa", conta Christopher.

"Mas a gente consegue colocar moléculas dentro do perfume que são patenteadas, tipo a Coca-Cola, que impede os outros de copiarem seu refrigerante", acrescenta Sissi.

Se aquele novo perfume vai ser para bebês e crianças, ele não vai levar álcool em sua composição, só água e essências. Se ele for para maiores de 12 anos e adultos, é preciso definir se ele será uma eau de toilette ou um perfume —o primeiro tem de 10% a 12% de essência, enquanto o segundo tem qualquer nível acima desse.

Perfumes costumam durar mais na pele. Essa questão da fixação, como os fãs de perfume falam, é influenciada por vários fatores além da concentração da fragrância. "Perfumes frescos são muito ricos em notas cítricas, que são leves e muito voláteis, ou seja, saem voando mais rápido", ensina Débora.

"As notas mais pesadas, como a baunilha e a madeira, ficam na pele por mais tempo porque demoram mais para evaporar. Também influencia na fixação o fato de a pele da pessoa ser mais seca ou oleosa."

É hora de misturar tudo: máquinas enormes fazem o novo líquido, que vai ficar até três semanas descansando dentro de uma espécie de garrafão. Antes, diz Sissi, eles localizam e pescam com uma peneira qualquer elemento que "sobre" e que possa deixar cheiro ruim na fórmula. Nos garrafões, o líquido limpo fica com seu cheirinho apurado.

Toda criança já se aventurou na perfumaria em algum momento, misturando água com florzinhas e outras mágicas. Mas é raro que a engenharia funcione. Por que será?

"As casas de perfume usam bastante tecnologia, escolhem a flor no horário certo, na época do ano correta, usam o método de extração mais adequado etc.", explica Sissi.

Com bem menos unidades, mas também com muita alquimia, outros profissionais criam perfumes artesanalmente para marcas menores. Daniela Scartezini é perfumista e criou a Arthemysia, onde vende seus perfumes botânicos.

Primeiro, ela fazia fórmulas personalizadas, a pedido dos clientes. Agora, vai lançar uma linha fixa. "O perfume botânico é feito das extrações das plantas, flores, folhas e frutos. Tudo isso é colocado em álcool de cereais ou em óleos de destilação, como se fazia antigamente", conta.

Processo de produção dos perfumes da Arthemysia - Arquivo Pessoal

Para quem pergunta se são perfumes que duram menos na pele, ela responde que a fixação "é um mito da perfumaria". "Todo mundo acha que existe um produto que se usa para fixar, mas tem a ver com saber fazer uma boa construção de uma fragrância", diz.

"Além disso, é importante lembrar que os perfumes nasceram para ser um item de toilette, ou seja, do cuidado do dia a dia. Não tem que ter essa obrigação de durar cinco horas, pode ser reaplicado."

As amigas Helena B. e Liora C., de 9 anos, criaram recentemente sua marca de perfumes, a Leli Scents. "Foi para um projeto escolar. Escolhemos as essências, desenhamos as embalagens e o display e fizemos um Instagram", conta Liora.

Helena e Liora, criadoras da Leli Scents - Instagram

"Foi um sucesso, batemos o recorde de vendas! A turma toda arrecadou R$ 7.000 e só a Leli Scents vendeu R$ 4.000. O legal é que foi tudo para doação para crianças de escolas públicas. Nós gostamos tanto que decidimos continuar", diz Helena.

A marca tem atualmente seis essências para "escolher a vibe", como definem as meninas: Happy, Love, Calm, Peace, Nature e Tropical. No perfil delas dá para selecionar miniperfumes, minivelas, sabonetes líquido e em barra.

Helena conta que as fragrâncias mais vendidas são a Happy e a Love. E que a parte mais difícil de se ter uma marca de perfumes é embalá-los para o consumidor final.

