Por que algumas comidas saem quase inteiras no cocô? Problema está na mastigação

Milho, sementes, casca do tomate... Muitas vezes uma olhadela dentro da privada e lá estão alguns dos alimentos que ingerimos no dia anterior. Por que será que não são todas as comidas que aparecem quase inteiras no cocô?

Quem responde a esta e outras perguntas sobre o tema é a nutricionista Rachel Francischi, nutricionista da ONU (Organização das Nações Unidas) de 2007 a 2012, e que hoje atua como nutricionista em dois consultórios em São Paulo.

Qual a aparência de um cocô saudável?

Existem vários tipos de cocô. A gente pode perceber isso olhando para a privada depois de evacuar. E o tipo de cocô mais saudável, que diz que o nosso intestino está saudável, é o cocô mais lisinho e compridinho, como se fosse uma cobra bem lisinha. Quando ele começa a ficar com bolinhas, ou mesmo em formato de bolinhas espaçadas no vaso, já significa que é um cocô muito mais ressecado e que ficou muito tempo parado ali no intestino sem ter evacuado.



Quando o intestino não está funcionando regularmente, o cocô não fica hidratado, fica mais ressecado. Por outro lado, existem os cocôs bem moles, que podem chegar até o ponto de uma diarreia bem aquosa. Esse cocô também não está saudável. Ele mostra que o nosso intestino está doente e não está funcionando direito.

Por que geralmente não dá para saber pelo cocô o que a gente comeu no dia anterior?

Porque existe um processo digestivo. Quando a gente mastiga, a comida já se mistura com a nossa saliva, depois no estômago se mistura com o suco gástrico, tem os conteúdos do intestino, as enzimas que o nosso corpo vai liberando, e no final vai se formando o bolo alimentar.

O bolo fecal é feito dos alimentos que a gente não absorveu totalmente. Esse nome é porque ele é uma maçaroca de várias coisas. E, como tem essa mistura, no final fica sempre aquela massinha com aquela cor única, meio amarronzada.

Quanto tempo o que a gente come demora para sair no cocô?

Varia muito. O trânsito intestinal é o tempo entre a gente consumir um alimento e ele ser digerido, absorvido e, o que não foi absorvido, ser eliminado pelas fezes.

Tem pessoas que têm o intestino mais curto, tem pessoas que têm o intestino mais comprido, então não dá para saber exatamente. No geral esse processo pode levar de 12 horas a 24 horas, mas não dá para ter certeza.

O tanto que a gente mastiga muda a aparência do nosso cocô?

Sim, muda. Tem pessoas que quase não mastigam o alimento, dão duas ou três mastigadas e já engolem quase inteiro. Isso vai dar muito mais trabalho para o estômago e para o intestino.



Na boca, a gente tem tanto a ação de trituração dos dentes, que vai fracionando o alimento em pedaços menores, como a ação da saliva. A saliva já inicia o processo digestivo. O estômago e o intestino não têm dentes. O dente é duro e consegue rasgar, cortar, triturar e macerar muito mais do que o intestino.

Tem algumas comidas que saem quase inteiras no cocô. Por que isso acontece?

Isso acontece especialmente porque a gente não mastiga e não tritura essas comidas. O que vai mudar a capacidade de o cocô refletir os pedacinhos de comida que a gente comeu é o tanto que a gente mastiga.

Um exemplo é quando a gente come espiga de milho. O certo seria dissolver e triturar cada um daqueles grãozinhos de milho na boca. Mas, como a gente às vezes mastiga mais rápido e engole o grão de milho inteiro, ele vai sair inteiro no cocô. O mesmo pode acontecer com sementinhas de gergelim, de linhaça ou quinoa.

Outro alimento interessante é a beterraba. Se a gente come bastante beterraba, a gente vai ver uma coloração mais arroxeada no nosso intestino. E, se a gente não mastigou os pedaços de beterraba, pode ser que eles apareçam no cocô. O mesmo vale para a casca do tomate, que podem aparecer no cocô se você não mastigar bem. Alimentos muito fibrosos e que não foram digeridos adequadamente no processo da mastigação e da boca vão sair inteiros no meio do bolo fecal.

Se a gente mastigar bastante essas comidas ainda assim elas vão aparecer quase inteiras lá? É tipo mágica?

Se a gente mastigar muito bem alguns alimentos como, por exemplo, o tomate, o milho, a ervilha, eles não vão aparecer inteiros no cocô. Agora, as sementes vão. Dificilmente a gente vai conseguir triturar sementes. É muito importante a gente perceber que a maioria das pessoas não mastiga o suficiente, dando muito mais trabalho para o estômago e para o intestino. O processo digestivo se inicia na boca, e quanto mais a gente mastiga, melhor vai ser a nossa nutrição.

