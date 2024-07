Coleção Folha apresenta Kant, filósofo que questionou o sistema

São Paulo

Estamos no oitavo livro da Coleção Folha Pensadores para Crianças e vocês já devem ter percebido que ser um pensador não é exatamente simples.

Esse respeito que, muitas vezes, vem com os anos (com as décadas e os séculos) é carregado de questionamentos que, na maioria das vezes, não foram muito bem vistos por monarcas, governos, igrejas e imperadores. Questionar o jeito como a sociedade pensa é desafiador —e em algumas épocas foi também muito perigoso.

Ilustração de Immanuel Kant volume da Coleção Folha Pensadores para Crianças - Ana Alves/Divulgação

Pois com o filósofo desta edição não foi diferente. Immanuel Kant fez parte de um movimento muito importante chamado iluminismo que questionava numa tacada só o poder dos reis, da Igreja e a forma como a economia se estruturava.

É mais ou menos como, em "Monstros S.A.", Sullivan questiona o sistema que usa os gritos de medo das crianças para gerar energia para toda Monstrópolis. Aquela cutucada social que muda tudo, sabe?

O Iluminismo foi um movimento muito importante porque defendeu a valorização da razão como forma de entender o mundo e os fenômenos da natureza.

"Antes, as pessoas acreditavam que a Igreja e a religião eram as principais fontes de conhecimento. Falavam muito sobre Deus e Bíblia. O iluminismo trouxe outra forma de pensar e Kant ajudou nessa mudança. Ele acreditava que usar a razão, ou seja, pensar de forma lógica e baseada em provas, era muito importante para entender o mundo", conta Marta Pires Passos, autora desta edição.

Começava ali uma defesa da ideia de que a ciência poderia levar ao progresso da humanidade e à formação de uma sociedade mais justa. Já perceberam como os pensadores se preocupam com a justiça, né? E Kant fez isso de uma maneira bem especial.

"Eu queria que todos soubessem que usar tanto nossa cabeça quanto nosso coração é a melhor forma de aprender e entender as coisas. Mostrei às pessoas como suas ideias podem ajudar a fazer um mundo melhor, e essa foi uma de minhas contribuições para o iluminismo", conta o narrador do livro.

Como um dos grandes atrativos dessa coleção é uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros e ouvir o próprio filósofo contando suas histórias em português e em inglês, conseguimos escutar o próprio Kant falando um pouco de sua vida pessoal.

"Eu era o quarto de nove irmãos, então nossa casa estava sempre cheia de risadas e brincadeiras. Eu gostava muito de estudar. Desde pequeno, adorava ler e aprender coisas novas", diz.

Também dá para entender um pouco algumas mudanças geográficas do mundo. "Nasci em 22 de abril de 1724, numa cidade chamada Königsberg. Na época essa cidade era parte da Prússia, que era um reino alemão. Hoje se chama Kaliningrado e fica na Rússia", diz.

No livro, tanto crianças como adultos conseguem entender de maneira simples a importância de Kant e por que até hoje ele é tão estudado. Está lá a explicação das principais obras do filósofo. "Crítica da Razão Pura", que o narrador explica como "uma espécie de mapa que mostra como nossa mente organiza tudo que vemos e aprendemos".

"Crítica da Razão Prática" é "como um guia para ajudar as pessoas a entenderem as regras do bom comportamento e como fazer escolhas justas".

E: "Crítica da Faculdade de Julgar", em que fala sobre beleza e a arte. "Tento explicar como decidimos o que achamos bonito e como a natureza nos faz sentir coisas profundas. É como aprender a apreciar um belo desenho ou uma música que toca o coração, esperando que outros sintam o mesmo encanto ", conta.

O nome "Crítica" em todos não é à toa. Kant propôs uma mudança profunda na forma de pensar a filosofia, botando a lógica e a razão humana no centro da conversa. Para uma sociedade que tinha Deus neste lugar, é uma mudança tanto —e desagradou muita gente. Mas, como está ficando perceptível, pensadores são especialistas em fazer perguntas e incomodar.

