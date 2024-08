Coleção Folha apresenta Karl Marx, um dos filósofos que mais tiveram haters

São Paulo

Ser um pensador ou uma pensadora envolve ter ideias inovadoras. Um modo de pensar que, muitas vezes, mexe profundamente com a maneira como o mundo vinha acontecendo até então.

Mas isso tem seu preço e então muitos dos personagens da nossa coleção foram mal interpretados ou duramente perseguidos. Pois Karl Marx é um dos que mais sofreram com os haters, desde o século 19 até hoje.

Ilustração de volume sobre Karl Marx da Coleção Folha Pensadores para Crianças - Luana Chinaglia/Divulgação

Alemão, Marx provocou as estruturas sociais ao lutar pelos direitos dos trabalhadores questionando: por que alguns trabalham tanto e ganham tão pouco e outros trabalham pouco e são tão ricos?

Essa pergunta se tornou um problema quando engajou muita gente ao redor do globo e estremeceu o mundo dos poderosos e abastados.

Pois no 14° exemplar da Coleção Folha Pensadores para Crianças, que chega agora às bancas, é o próprio Marx quem explica suas ideias e como elas se espalharam pelo mundo. Como a coleção tem uma plataforma online em que se pode escutar as histórias em inglês e português, ele mesmo explica sua trajetória.

Marx conta que desde pequeno, em sua casa com oito irmãos e irmãs, gostava de ler. "Eu queria entender como o mundo funcionava e por que as coisas eram do jeito que eram. Quando eu via as pessoas pobres trabalhando tanto e ainda assim vivendo em dificuldades, me perguntava por que isso acontecia", diz o narrador.

Lembra um pouco Barry, do filme "Bee Movie: A História de uma Abelha". Vocês se lembram que ele sai para ver o mundo e, lá fora, começa a questionar todo o processo de produção e comercialização do mel?

O personagem Barry, da animação 'Bee Movie' - Divulgação/Divulgação

Barry faz denuncias e vai à Justiça contra a exploração que as pessoas faziam das abelhas. Isso acaba abalando tanto o mundo dos humanos como a vida na colmeia. Pois bem, com suas devidas proporções, Marx também abalou geral.

O livro traz, de forma simples, um pouco do contexto da época, passando pela Revolução Industrial e também na migração das pessoas do campo para as cidades. Dá para entender direitinho o que levou Marx a fazer seus questionamentos.

O famoso texto "O Manifesto Comunista", que ele escreveu com seu amigo Friedrich Engels, está ali também. "Nesse texto, explicamos que a história do mundo é a história das lutas entre ricos e pobres. Nós acreditávamos que os trabalhadores, que chamávamos de 'proletários', precisavam se unir e lutar por seus direitos", diz.

Uma das frases mais famosas do intelectual vem daí: "Proletários de todos os países, uni-vos!".

O famoso livro "O Capital" também está lá. E temos nosso narrador contando que não foi nada simples nem rápido escrevê-lo. Mas Marx sempre foi muito indignado com a desigualdade e não mediu esforços para explicar o que pensava. "Eu queria mostrar como o capitalismo não era justo", diz.

E, concordemos ou não com suas ideias, podemos todos afirmar que Marx se fez ouvir. Conquistou seguidores e admiradores no mundo todo e segue sendo evocado em debates sociais até hoje.

Talvez você ache política uma coisa meio chata e, realmente, os ânimos estão muito acirrados hoje em dia. A tal polarização que você já deve ter ouvido falar. Mas conhecer Marx não tem a ver com ter um lado, e sim com aprender que a rachadura que ele causou mexeu com todo mundo.

Hoje, já existem teorias que questionam colocações de Marx, mas sua luta por igualdade abriu a cabeça de muita gente. Principalmente daqueles que dedicavam todo seu tempo e energia ao trabalho, mas continuavam passando por necessidade.

Para que as pessoas pudessem lutar por seus direitos, Marx insistia que a educação era o mais importante. "Quando as pessoas aprendem mais sobre o mundo e sobre si mesmas, podem tomar decisões melhores e ajudar a construir uma sociedade mais justa", garante ele.

