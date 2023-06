Adriana Esteves quase não fez a vilã Carminha em 'Avenida Brasil'; entenda

São Paulo

Adriana Esteves só conseguiu o papel de Carminha na novela "Avenida Brasil" porque João Emanuel Carneiro, o autor do folhetim, mexeu uns pauzinhos.

Adriana Esteves em sua casa na zona sul do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

"Eu me seduzi com a possibilidade de ela ser a Carminha e fiz uma pequena conspiração, porque a Globo queria outra atriz", disse o dramaturgo à Folha, por telefone, sem revelar de quem Esteves fisgou a personagem. "Eu atirei no escuro. Mas, quando fiz uma filmagem de teste, tive certeza."

Um dos personagens mais populares da televisão brasileira, Carminha elevou a carreira de Esteves, que hoje estrela a série "Os Outros", em exibição no Globoplay.

A atriz diz estar vivendo um momento de serenidade. "É gostoso pensar que ainda estou jovem e que há tanta coisa pela frente. Adoro olhar para trás e ver minha história inteira, o tanto que já houve de batalha, esforço e dedicação. Não posso usar a palavra ‘sofrimento’", diz.

"Os Outros" estreou há apenas um mês, mas Cibele já é uma das personagens mais elogiadas da carreira de Esteves. Na pele da personagem, a atriz precisa levar seu lado materno ao extremo para proteger o filho após ele brigar com outro adolescente do condomínio. "A personagem me desequilibra, e não pude ter medo disso para compô-la. Ela é tudo o que eu não quero ser."