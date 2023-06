São Paulo

Morreu, nesta quinta-feira, a educadora sexual Sue Johanson, aos 93 anos. A enfermeira canadense ganhou fama no Brasil nos anos 1990, falando sobre sexo na televisão para jovens e adultos. Seu programa "Talk Sex" foi exibido no Brasil como "Falando de Sexo" no canal GNT, nos anos 2000.

A morte de Johanson foi comunicada por um representante da CBC News. De acordo com a declaração à imprensa, a enfermeira morreu cercada por sua família numa casa de repouso em Ontário, no Canadá.

A apresentadora Sue Johanson - Ayrton Vignola/Folhapress

Nascida em Toronto, Sue Johanson começou sua carreira como enfermeira. Nos anos 1970, abriu uma clínica de controle de natalidade, da qual esteve à frente por duas décadas.

Começou na mídia em 1984, com "Sunday Night Sex Show", de uma rádio local de Toronto. O programa ganhou uma versão para a televisão em 1996, pela W Network, e ficou no ar até 2005. Estreou nos Estados Unidos em 2002, com o programa "Talk Sex", que ficou no ar até 2008 e foi reproduzido em vários países.

A atração fez sucesso no Brasil, animando a apresentadora a visitar o país em 2005.

Em 2008, decidiu encerrar sua carreira televisiva ao perceber que sua energia não era mais a mesma e que novidades como a pornografia online começavam a deixar seus conhecimentos datados. Daí para a frente, assinou uma coluna de jornal e escreveu três livros.

No ano passado, foi lançado nos Estados Unidos o documentário "Sex with Sue", sobre a trajetória da apresentadora.