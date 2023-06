Onde ver 'Sequestro no Ar', minissérie em tempo real com Idris Elba no elenco

São Paulo

Cada um dos sete episódios da minissérie de ação "Sequestro no Ar" é dedicado a uma das sete horas de duração de um voo da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Londres, no Reino Unido, que é sequestrado logo após a decolagem.

Idris Elba em cena de 'Sequestro no Ar', do Apple TV+ - Divulgação

Entre os passageiros está um especialista em negociações corporativas, vivido por Idris Elba. Ele terá de usar seus talentos para lidar com os terroristas. Novos episódios às quartas.

Apple TV+, 14 anos

Batman: A Desgraça que Chegou a Gotham

Neste longa-metragem de animação, o homem-morcego enfrenta um grupo de entidades sobrenaturais que ameaçam a cidade de Gotham City.

HBO Max, 12 anos

Fantasmas do Abismo

O Titanic voltou ao noticiário por causa do acidente com o submersível Titan, e com isto ressurgiu o interesse por este documentário de 2003. Dirigido por James Cameron, o filme visita os destroços do navio no fundo do oceano Atlântico e traz depoimentos de cientistas e historiadores.

Netflix, 10 anos

Orgulho Atrai Orgulho

Para marcar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta quarta-feira, o Telecine Cult exibe, em sequência, filmes com a temática como "Pequena Garota" (12h15, 16 anos), "Retrato de uma Jovem em Chamas" (13h45, 14 anos), "Rafiki" (15h55, 14 anos), "Tinta Bruta" (17h25, 18 anos) e "A Criada" (19h35, 18 anos). Já a maratona no Telecine Touch inclui uma sequência parecida, com "Descobertas do Amor" (16h, 10 anos), "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho" (18h, 12 anos), "Milk – A Voz da Igualdade" (20h, 16 anos) e "O Segredo de Brokeback Mountain" (22h, 14 anos). No Telecine Premium, por fim, temos "Marte Um" (17h55, 16 anos), "Minha Mãe É uma Peça 3" (20h, 12 anos) e "Mais que Amigos" (22h, 16 anos).

Canais Telecine, a partir de 12h15

Otto: De Trás p/ Diante

Helena Lara Resende codirige com Marcos Ribeiro este documentário sobre seu pai, Otto Lara Resende, a partir de depoimento que o escritor deu em 1975 sobre um amigo, o também escritor Paulo Mendes. Faixa "É Tudo Verdade".

Canal Brasil, 20h, livre