Ator Joseph Fiennes diz que Harvey Weinstein tentou intimidá-lo em encontro

O ator britânico Joseph Fiennes disse como enfrentou o produtor de cinema Harvey Weinstein na década de 1990 e viu sua carreira afetada como resultado. Weinstein foi considerado culpado por crimes sexuais e chegou a ser condenado a 23 anos de prisão.

Em entrevista ao jornal Guardian, Fiennes disse que foi convocado para uma reunião com o produtor em um quarto de hotel em 1998, logo após atuar em dois filmes indicados ao Oscar, "Shakespeare Apaixonado" e "Elizabeth".

O ator Joseph Fiennes em cena da série 'The Handmaid's Tale' - James Minchin/Hulu

Lá, o produtor lhe ofereceu um contrato de cinco filmes com sua empresa, a Miramax. Segundo Fiennes, Weistein estava tentando intimidá-lo ao deixar claro que ele estaria no comando e que, caso o ator rejeitasse a oferta, as coisas ficariam ruins para sua carreira.

"Foi uma tática de intimidação que não caiu bem", diz Fiennes na entrevista. "A maneira como ele explicou foi um choque para mim."

O ator disse que se afastou da oferta. "Ele deixou claro que não ia me apoiar. Ele fez um movimento grande para não me apoiar. Eu estava fora da família dele, mas fiquei muito feliz por não estar nessa família"

Um dos últimos e mais relevantes papéis de Fiennes foi na série "The Handmaid's Tale". Nela, interpretou o patriarca Fred Waterford ao longo de quatro temporadas, o que lhe rendeu uma indicação ao Emmy.

Boatos sobre o comportamento de Weinstein circularam por Hollywood durante anos, mas sua posição no topo da indústria significava que poucos estavam preparados para desafiá-lo. Em 2017, no entanto, isso mudou com a publicação de uma série de acusações de violência sexual contra ele, o que deu início ao movimento MeToo.