Chapéu de Michael Jackson será leiloado e pode atingir mais de R$ 500 mil

Paris | AFP

O chapéu que Michael Jackson usou quando dançou pela primeira vez seu famoso "moonwalk" será vendido num leilão em 26 de setembro, em Paris, anunciaram os organizadores do pregão nesta quarta-feira (21).

A peça está avaliada entre € 60 mil e € 100 mil —R$ 314 mil e R$ 523 mil—, informou a casa de leilões parisiense Drouot.

Michael Jackson durante cena do filme 'Moonwalker' - Divulgação

Michael Jackson jogou este chapéu para fora do palco enquanto dançava "Billie Jean" em 25 de março de 1983, durante uma festa de gala comemorando o 25º aniversário da gravadora Motown.

A venda, organizada por duas empresas especializadas em objetos relacionados ao rock, incluirá um total de cerca de 200 objetos, entre fotografias, cartazes, bilhetes para concertos e um disco de ouro de Madonna.

As duas empresas organizadoras, Artpeges e Lemon Auction, conseguiram vender no ano passado uma guitarra que Noel Gallagher, do grupo Oasis, quebrou no dia em que o grupo se separou. O instrumento foi arrematado por quase meio milhão de dólares.