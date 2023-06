'Close', premiado em Cannes e indicado ao Oscar, é tema do Ciclo de Cinema e Psicanálise

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, exibe gratuitamente o filme "Close" (2022), do diretor belga Lukas Dhont, na próxima terça-feira (4), às 19h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise. O evento tem o apoio da Folha e é realizado em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).

Cena de "Close", filme de Lukas Dhont - Divulgação

O drama parte da história de Léo e Rémi, meninos de 13 anos que rompem sua amizade ao perceberem o incômodo dos colegas de escola com a proximidade entre eles, para discutir temas como masculinidade frágil e homofobia.

Empatado com "Stars at Noon", da diretora francesa Claire Denis, o longa foi premiado no Festival de Cannes em maio de 2022, e concorreu ao Oscar de filme internacional em 2023 —mas a estatueta foi para "Nada de Novo no Front", do alemão Edward Berger. "Close" também foi um dos destaques do último Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade.

Com mediação da psicanalista Luciana Saddi, o filme será debatido por Leonardo Sanchez, repórter responsável pela cobertura de cinema, televisão e streaming da Ilustrada, e por Flávia Steuer, psicanalista e fonoaudióloga.

O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.