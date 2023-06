Documentário sobre Junho de 2013 revive momento em que o Brasil parou

São Paulo

A certa altura do documentário "Junho: O Mês que Abalou o Brasil", a ativista Mayara Vivian, do MPL (Movimento Passe Livre), aparece com um megafone, orientando dezenas de pessoas numa rua em São Paulo. Com uma segurança incomum para uma jovem de 23 anos, então garçonete e estudante de geografia, ela indica o trajeto que fariam na manifestação daquela noite e conclui, enfática: "Hoje a cidade vai parar!".

Ao fundo, funcionários do shopping JK, em São Paulo, acompanham manifestação em junho de 2013; imagem está no filme "Junho", dirigido por João Wainer - Lalo de Almeida/Folhapress

De fato, São Paulo parou naquele dia, 18 de junho, como havia parado na semana anterior e como pararia nos dias seguintes. Foi assim na capital paulista e também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília e em outras grandes cidades do país.

A ebulição de uma década atrás, que influenciou direta ou indiretamente a realidade política e social do país nos anos seguintes, é revista neste documentário dirigido por João Wainer, que será exibido nesta sexta, dia 16, pela TV Cultura. O filme também está nos serviços de streaming do Globoplay e do Amazon Prime.

Lançado em 2014 a partir de um trabalho que envolveu toda a equipe da TV Folha, "Junho" foi o primeiro longa-metragem produzido pelo jornal.

"Acho que o filme foi se renovando ao longo desses dez anos. Visto após o 7 a 1, em 2014, ganhou um novo significado. Visto depois da eleição do Bolsonaro, em 2018, outras leituras se tornaram possíveis", afirma Wainer.

Para o diretor, o documentário mantém essa força porque, entre outras razões, não teve a pretensão de buscar uma análise aprofundada sobre o sentido das manifestações. "Junho" ouve cientistas políticos e sociólogos que, segundo Wainer, fazem "comentários a quente", sem arriscar interpretações definitivas sobre o tema.

"Decidimos fazer um filme cronológico e didático para que o público tirasse suas próprias conclusões", diz ele.

O depoimento de Giuliana Vallone, repórter da Folha que teve o olho atingido por uma bala de borracha disparada por um policial durante manifestação, é uma das passagens mais dramáticas do documentário.

Na cama de um hospital, ela descreve o que ocorreu em 13 de junho: "Um dos policiais da Tropa de Choque veio um pouco mais pra frente e apontou [a arma] para mim. Aquilo já tinha acontecido algumas vezes naquela noite, não imaginei que fosse atirar em mim. Mas ele disparou".

Giuliana Vallone, repórter da Folha, com olho ferido após levar um tiro de bala de borracha disparado por um policial da Tropa de Choque, em São Paulo - Diego Zanchetta - 13.jun.2013/Estadão Conteúdo

Wainer lembra que Vallone não queria ser vista como mártir dos protestos, mas ela considerava importante mostrar a atuação violenta da polícia naquele momento.

A série documental "Junho 2013: O Começo do Avesso" não tem as imagens de impacto nem a atmosfera de tensão do filme de Wainer. Por outro lado, apresenta um repertório analítico mais abrangente, valendo-se do fato de ter sido produzida mais adiante —foi lançada no ano passado.

Dirigida pela socióloga e colunista da Folha Angela Alonso e pelo jornalista Paulo Markun, a produção com seis episódios ganha exibição no Canal Brasil de quarta (14) a sexta (16). Serão dois episódios por dia.

Segundo Markun, "relembrar os protestos tem alguma importância. Primeiro porque nós, brasileiros, costumamos olhar pouco para trás. Segundo, pelo fato de que o que começou ali ainda não terminou".

Imagem de protesto que integra a série documental 'Junho 2013 - O Começo do Avesso', de Paulo Markun e Angela Alonso - Divulgação/Canal Brasil

"Angela Alonso e eu conversamos com muitos ativistas de várias correntes que foram para as ruas em junho de 2013. Não concluímos que é possível reduzir o atual processo político a uma espécie de novo capítulo daquela história, mas encontramos indícios claros de que ali despontou boa parte dos novos protagonistas, surpreendendo muita gente".

Ver ou rever o filme de Wainer e a série de Alonso e Markun nos leva a questionamentos como o feito por Cristovam Buarque, na época senador pelo Distrito Federal, em meio à temperatura crescente de 2013. Ao fim de um breve discurso, em cena de "Junho - o Mês que Abalou o Brasil", ele indaga: "Onde é que nós erramos?".

Junho: O Mês que Abalou o Brasil Quando sexta (16), às 23h, na TV Cultura; Disponível no Globoplay e Amazon Prime Video

sexta (16), às 23h, na TV Cultura; Disponível no Globoplay e Amazon Prime Video Produção Brasil, 2014

Brasil, 2014 Direção João Wainer