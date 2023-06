Morcego-beija-flor não tem nada de vampiro e prefere o néctar das plantas

São Paulo

A Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças apresenta nesta semana o animal que é provavelmente o mais injustiçado entre as 30 espécies que chegarão às bancas até outubro.

Neste domingo, dia 25, o 15º livro da série traz o morcego-beija-flor. Muita gente já pode estar arrepiada e com medo, pensando que o bicho é um sugador de sangue, monstro das trevas, vilão de filme de terror, o Drácula brasileiro. Mas não é nada disso.

Morcegos no aquário de São Paulo - Cris Faga/Fox Press Photo/Folhapress

"Tivemos preocupação em desmistificar o morcego, que sempre é associado aos vampiros", diz Rodrigo Pires, responsável pela parte técnica do volume, ao lado de Adriana Ruckert da Rosa e Wilson Uieda. "Essa espécie se alimenta do néctar e de parte das flores. Sua importância ambiental é gigantesca, porque ajuda na polinização."

É graças a esse animal que muitas plantas se reproduzem, já que o pólen fica preso nos pelos, nas asas e no focinho. Depois, ele acaba sendo levado para outras flores. Entre os beneficiados estão o pequi, o maracujá, o jatobá, o xique-xique, diferentes bromélias e até a sumaúma, árvore gigantesca da Amazônia.

Vivendo do México à Argentina, o morcego-beija-flor tem boa capacidade de adaptação a ambientes diversos e segue abundante na natureza e nas cidades. "Ele passou a se alimentar até nos bebedouros que as pessoas colocam para os beija-flores", conta Pires.

Mas, afinal, de onde vem essa relação com os vampiros? É puro preconceito. Das 181 espécies que existem no Brasil, apenas três delas são hematófagas —ou seja, alimentam-se de sangue. E somente uma vai atrás dos mamíferos: o morcego-vampiro-comum. As outras duas preferem as aves.

COMO COMPRAR

Site da coleção: https://faunabrasileira.folha.com.br/

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG, ES e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 22,90 o volume

Coleção completa: R$ 664,10

Lote avulso: R$ 132,82