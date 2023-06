Produtor afirma que Gugu frequentava festas com orgias e drogas

São Paulo

Em depoimento para o processo que define o futuro da herança de Gugu Liberato, o produtor Daniel Silveira afirmou à justiça que o apresentador frequentava orgias. A informação é de Erlan Bastos, colunista do Em Off.

Silveira, que trabalhou com Gugu no SBT e na Record, diz que as noitadas do apresentador aconteceram durante o período em que colaborou para os seus programas.

O apresentador Gugu Liberato - Edu Moraes/Record

De acordo com o depoimento do produtor, famosos e as bailarinas dos programas participavam dos eventos, que eram regados a drogas. A situação só mudou depois que Gugu orquestrou a falsa entrevista com o PCC, o Primeiro Comando da Capital, em 2003.

"Até o momento daquela entrevista falsa do PCC, ele era mais promíscuo, frequentava essas festas que rolavam de tudo —sexo, drogas, casais que estavam ali para trair os parceiros", disse Silveira.

"Depois da entrevista, ele passou a ser mais contido. Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa, pessoas famosas, prostitutas, mas coisas de uma noite."

O produtor negou conhecimento sobre um suposto romance de Gugu com Marcelo Augusto, informação revelada por Mamma Bruschetta em um podcast de 2021.

Segundo Silveira, o apresentador não queria exposição e sempre foi muito discreto.