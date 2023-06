Veja perguntas e respostas sobre submarino que desapareceu em viagem ao Titanic

São Paulo

O desaparecimento do submarino Titan levantou dúvidas sobre a segurança desse tipo de veículo e da expedição para ver os destroços do Titanic, a mais de 3.800 metros de profundidade no oceano Atlântico.

A embarcação perdeu contato no domingo (18), com cinco pessoas a bordo. Após dias de buscas, a Guarda Costeira dos EUA informou nesta quinta (22) ter encontrado destroços em uma região próxima aos restos do Titanic. Entenda o que se sabe sobre o caso até aqui.

Titan, submersível que desapareceu durante uma expedição para o Titanic - Divulgação



Quando e onde o submarino desapareceu?

O submersível Titan fazia uma expedição para explorar os destroços do Titanic —que estão a mais de 3.800 metros de profundidade— e desapareceu no domingo (18), na costa sudeste do Canadá, no oceano Atlântico. O veículo perdeu contato com um navio canadense na superfície cerca de 1h45 após mergulhar.

Desde então, equipes de resgate de vários países intensificaram esforços numa corrida para localizar a embarcação, que transportava cinco pessoas e que tem oxigênio para até 96 horas de navegação.

Quem está a bordo?

Embarcaram no submersível o bilionário britânico Hamish Harding, 58 (presidente-executivo da empresa Action Aviation), o empresário paquistanês Shahzada Dawood, 48 (vice-presidente do conglomerado Engro), e seu filho Suleman, 19, e o francês Paul-Henry Nargeolet, 77 (mergulhador especialista no naufrágio do Titanic). Além deles, está a bordo Stockton Rush, 61, dono da empresa OceanGate, que opera o veículo.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Quem é o dono do submersível?

O submersível Titan é operado pela empresa americana e privada OceanGate Expeditions, cuja proposta divulgada em seu site é aumentar o acesso do público ao oceano profundo. A companhia foi fundada em 2009 pelo empresário Stockton Rush, atual CEO e uma das cinco pessoas desaparecidas.

Como é o submersível Titan?

O submersível Titan é dirigido por um controle semelhante ao de videogames, e seu interior é apertado e simples. Stockton Rush, CEO da OceanGate, disse à emissora americana CBS que o veículo não exige muita habilidade para condução. "É como se fosse um elevador."

O submersível tem apenas um botão, que muda de vermelho para verde quando é acionado, e vice-versa. Ao canal canadense CBC Rush mostrou que uma estrutura de metal serve de banheiro ao lado da janela. "É o melhor lugar da casa. Colocamos uma tela de privacidade e aumentamos a música. É muito popular."

O interior do veículo tem três monitores —um com informações de navegação, outro para o sonar e uma tela maior, em que imagens do exterior são exibidas à tripulação e aos passageiros.

A embarcação é segura?

David Pogue, repórter da CBS que viajou no Titan em 2022, leu um comunicado antes de entrar no veículo no qual dizia que o submersível "não havia sido aprovado ou certificado por nenhum órgão regulador". Ele também hesitou em embarcar porque alguns dos componentes pareciam improvisados.

A empresa OceanGate foi alertada sobre a insegurança de seu maquinário, mas discordou das críticas —por se tratar de uma inovação, justificou a companhia, o empreendimento não atenderia aos padrões atuais de certificação. Em carta de 2018 endereçada a Stockton Rush, o comitê de veículos subaquáticos da Sociedade de Tecnologia Marítima, grupo que reúne líderes da indústria de embarcações submersíveis, alertou para possíveis consequências "catastróficas" em decorrência da abordagem experimental.

O submersivo tem quanto tempo de oxigênio?

O mergulho na costa do Canadá começou às 8 horas no horário local (9h em Brasília) de domingo (18), de acordo com a agência de notícias Reuters. A empresa OceanGate, que opera o submersível, diz que o Titan tem reserva de oxigênio para até 96 horas —quatro dias— com cinco pessoas a bordo.

As reservas de oxigênio do Titan, portanto, acabaram na manhã desta quinta (22), segundo estimativas. O empresário Oisin Fanning, que já participou de uma viagem até o local de naufrágio do Titanic, disse à rede britânica BBC que o oxigênio do submersível deve durar mais do que as pessoas pensam. Ele acredita que as pessoas a bordo sabem como maximizar o suprimento.

Como são as buscas?

Cinco barcos equipados com sonares estão varrendo uma área de 20 mil km² —aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe— e a uma profundidade de quase quatro quilômetros, enquanto aviões sobrevoam o local em busca de qualquer sinal do veículo.

As operações incluem aeronaves Lockheed P-3 Orion, projetadas com equipamento de vigilância para detectar submarinos. Militares canadenses também lançaram boias com sonares para tentar localizar o Titan. Na noite da terça-feira (20) e nesta quarta (21), foram detectados ruídos de origem indeterminada durante as buscas. Nesta quinta (22), a Guarda Costeira dos EUA informou ter encontrado destroços na área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submersível Titan.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

Como funciona a expedição até os destroços do Titanic?

A OceanGate Expeditions cobra US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os restos do Titanic. Além do piloto, o submersível comporta três passageiros (pagantes) e um "especialista em conteúdo".

A empresa explica ainda que seus clientes recebem "uma orientação da embarcação e instruções de segurança" e diz que não exige nenhuma experiência prévia de mergulho, mas que há "alguns pré-requisitos físicos" —embora não esteja claro quais são.

A expedição ao Titanic começa em Newfoundland, no Canadá, de onde um helicóptero leva os turistas até um navio perto do local dos destroços, segundo reportagem da BBC. O submersível parte dessa embarcação, que serve como base durante a missão.

Acidentes com submarinos são raros?

Acidentes com submarinos, um dos mais complexos tipos de embarcação à disposição das Marinhas, não são raros. Em 2017, a Argentina perdeu o ARA San Juan, que afundou após uma explosão interna não explicada até hoje. Caso mais clássico ainda é o do Kursk, submarino nuclear russo que afundou depois de uma explosão no compartimento de torpedos em 2000, no início da era Vladimir Putin no poder.