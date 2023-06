Onde ver 'O Pacto', filme de Guy Ritchie com Jake Gyllenhaal no elenco

São Paulo

Dirigido por Guy Ritchie, o filme "O Pacto", exclusivo da plataforma traz Jake Gylenhaal como um sargento americano que é ferido no Afeganistão.

Cena de 'O Pacto', de Guy Ritchie - Divulgação

O homem que lhe servia de intérprete então tenta salvá-lo.

Amazon Prime Video, 16 anos

Taylor Mac Apresenta: 24 Décadas de História de Música Popular

Em 2016, o ator e dramaturgo Taylor Mac apresentou em Nova York um espetáculo musical de 24 horas, resumindo 240 anos de história dos Estados Unidos. Essa performance foi filmada por Rob Epstein e Jeffrey Friedman, e o resultado é "Taylor Mac Apresenta: 24 Décadas de História de Música Popular". Este documentário tem cenas de bastidores, entrevistas e detalhes do trabalho do figurinista Machine Dazzle.

HBO, 22h, e HBO Max, 10 anos

Glamorous

Nesta nova série, um rapaz gay obcecado por maquiagem encontra a oportunidade de sua vida quando vai trabalhar para uma grande empresária da indústria de cosméticos. Com Kim Cattrall, a Samantha de "Sex and the City".

Netflix, 16 anos

Parabéns, Wagner Moura

Maratona de filmes com o ator no elenco, que faz 47 anos hoje (27): "Marighella" (16h45, 16 anos), "Carandiru" (19h30, 16 anos), "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro" (22h, 16 anos) e "Praia do Futuro" (0h, 14 anos).

Telecine Cult, a partir de 16h45

#Provoca

Maior nome dos quadrinhos brasileiros e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa conversa com Marcelo Tas sobre os muitos "nãos" que recebeu na carreira —inclusive da Folha, onde foi contratado.

Cultura, 22h, 10 anos

O Futuro é Nosso!

O documentário de Silvio Tendler investiga o aumento da informalidade entre os trabalhadores brasileiros, e como os avanços tecnológicos influenciam a oferta de empregos.

Canal @calibacinema no YouTube, grátis

Matemática do Vigor

O ex-BBB Gil do Vigor, que faz doutorado em economia na Califórnia, dá aulas de matemática para o Enem. Vídeos novos toda terça e quinta.

Canal @MatemáticaDoVigor no YouTube, grátis