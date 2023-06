Pharrell estreia como diretor criativo da Louis Vuitton; veja como foi o desfile

Paris | Reuters

Para sua coleção de estreia na Louis Vuitton, Pharrell Williams atraiu o público para a ponte Pont Neuf, em Paris, dando início a seu mandato como diretor criativo de moda masculina da marca com um show ao ar livre repleto de celebridades, no qual as roupas foram apenas uma das atrações.

Em um desfile que ancorou ainda mais a gigante francesa na cultura popular, as modelos caminharam pela passarela pintada de ouro ao som de música ao vivo. Eles desfilaram agasalhos bordados com pérolas, agasalhos peludos e jaquetas brilhantes com o padrão de xadrez da marca, em todas as cores e tamanhos, incluindo peças camufladas de estética pixelada.

Modelo desfila nova coleção de Pharrell para a Louis Vuitton, em Paris - Julien de Rosa - 20.jun.23/AFP

Multidões se reuniram ao longo do rio Sena, esticando o pescoço para dar uma olhada nos looks, que continuaram a abordagem de Louis Vuitton de misturar estilo de rua com luxo, um caminho iniciado em 2018 quando Virgil Abloh, o fundador da marca de street wear Off-White, foi chamado para encabeçar a linha de moda masculina.

"Sou o segundo homem negro a experimentar isso no planeta, a maior casa de moda do mundo", disse Williams numa entrevista antes do desfile, referindo-se ao seu trabalho desde fevereiro.

Mais conhecido como cantor e escritor dos sucessos pop "Happy" e "Blurred Lines", Williams, de 50 anos, encerrou meses de especulação ao ocupar o lugar do amigo Abloh, que ficou no cargo de março de 2018 até sua morte, em novembro de 2021. Abloh era o designer negro de maior destaque da indústria, creditado por criar um lugar para o estilo de rua e looks soltos de skate na moda sofisticada.

"Meu irmão Virgil foi o primeiro. Ele deu tantos passos para a casa e fez tantas coisas. Ele trouxe a cultura do skate para este mundo —enquanto era um homem negro americano. É irreal o fato de eu poder fazer isso também, ", disse Williams.

O presidente e executivo-chefe da LVMH, Bernard Arnault, e sua família, que Williams conhece há anos, têm sido "extremamente favoráveis" em sua nova função, disse Williams.

O músico foi apresentado pela primeira vez ao clã Arnault em uma colaboração para criar óculos de sol com o então designer da Louis Vuitton Marc Jacobs em 2004.

Arnault e seus filhos, todos com cargos importantes na LVMH, sentaram-se na primeira fila, assim como Beyoncé, Jay-Z e Kim Kardashian.

Robert Schramm-Fuchs, gerente de portfólio da Janus Henderson, acionista da LVMH, disse que a investida do grupo na esfera cultural pode ajudar a ampliar o apelo da marca de luxo.

Dado o gigantismo da LVMH, o grande número de novos clientes que ela deve atrair é muito maior do que para marcas menores, disse Schramm-Fuchs. "Se você traz estilo de vida e coisas assim, você tem que ter cuidado para mantê-lo inclusivo e não alienar os grupos de clientes existentes", acrescentou. "Esse é o desafio e, por enquanto, eles o estão administrando muito bem."