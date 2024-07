Vencedor em Cannes e Marielle: o que ver na TV e no streaming neste sábado

São Paulo

A cozinheira Eugénie trabalha para o chef Dodin por 20 anos até que a gastronomia e a admiração mútua se transformam em amor. Como Eugénie nunca quis se casar, Dodin faz algo que nunca tinha feito antes —cozinhar para ela.

Cena do filme 'O Sabor da Vida', de Tran Anh Hung - Stephanie Branchu/Divulgação

O romance "O Sabor da Vida", estrelado por Juliette Binoche e seu ex-marido Benoît Magimel, foi a indicação da França para o Oscar de 2023, e o diretor, Tran Anh Hung, ganhou o prêmio de direção em Cannes.

Prime Video, 14 anos

Os Golpistas de Tóquio

Série japonesa de suspense e ação centrada em um bando de golpistas do ramo imobiliário, que usam imóveis à venda como isca para roubar grandes quantias. Seu maior golpe será o de enganar compradores de um apartamento de 10 bilhões de ienes, mas com a polícia em seu encalço.

Netflix, 16 anos

Twister

"Twisters", em cartaz nos cinemas, é uma releitura deste clássico filme-catástrofe de 1996, com Helen Hunt e Bill Paxton. Dois cientistas rivais tentam colocar sensores dentro de um tornado monumental e tem de chegar o mais próximo dele possível, com o risco de serem tragados.

Max, livre

Marielle – O Documentário

O canal exibe uma maratona dos seis episódios da série documental no dia que a ex-vereadora carioca Marielle Franco faria 45 anos. Ela e o motorista Anderson Pedro Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018 no Estácio, centro do Rio de Janeiro.

Canal Brasil, a partir de 13h45

Venom: Tempo de Carnificina

Cletus Kasady é um assassino no corredor da morte que acaba se tornando o hospedeiro do simbionte Carnificina. Para o derrotar, o jornalista Eddie e seu simbionte Venom precisarão trabalhar juntos de novo. No elenco, Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson.

Telecine, 22h, 14 anos

Altas Horas

Serginho Groisman vai reunir sertanejo, pop, MPB e samba neste sábado, com a participação da cantoras Paula Fernandes e Gloria Groove, mais Toquinho e o Fundo de Quintal.

TV Globo, 23h55, 12 anos