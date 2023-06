Quem é Sabrina Carpenter, que foi alvo de polêmica e abre shows de Taylor Swift

São Paulo

A cantora Taylor Swift, que vem ao Brasil em novembro com sua turnê "The Eras Tour", convidou Sabrina Carpenter para abrir seus shows em toda a América Latina.

A participação marca a terceira vinda ao país de Carpenter, que abriu os shows de Ariana Grande em 2017 e fez um pequeno show de divulgação do disco "Singular Act 1" em 2019.

A cantora Sabrina Carpenter, que abre shows de Taylor Swift na América Latina - Reuters

Carpenter é mais um nome da música alavancado pelo Disney Chanel, como Selena Gomez e Demi Lovato. Começou na televisão com uma aparição em "Law & Order: Special Victims Unit", mas ficou conhecida por sua participação em "Garota Conhece o Mundo", do canal infantojuvenil.

Sob as asas da Hollywood Records, gravadora conhecida por recrutar ex-mirins da Disney, Sabrina lançou o single "Can’t Blame a Girl for Trying" em 2014, que deu origem a um EP homônimo no mesmo ano. Seu primeiro álbum "Eyes Wide Open" saiu no ano seguinte.

Sete anos e três álbuns depois, em 2021, a cantora deixou a sombra da Disney e migrou para a gravadora Island Records, com quem lançou seu novo álbum "Emails I Can't Send".

O álbum trouxe três das cinco músicas mais ouvidas da cantora no Spotify no momento. Uma delas, "Because I Liked a Boy", pode estar envolvida com a grande polêmica que envolveu a cantora, Olivia Rodrigo e Joshua Basset nos últimos anos.

A ruptura com a Disney aconteceu mais cedo nas telas. Após o fim de "Garota Conhece o Mundo" em 2017, Carpenter fez o filmes como "O Ódio que Você Semeia" e "Clouds e Crush nas Alturas", além de "Dançarina Imperfeita", série de 2020 da cantora.

Em 2020, Sabrina Carpenter começou a namorar o também ator Joshua Bassett, mais uma peça para a bomba que explodiria no ano seguinte.

Em 2021, Olivia Rodrigo lançou "Drivers License", música que fala sobre um par romântico que terminou com ela para ficar com uma mulher loira e mais velha —tal qual Carpenter.

Os fãs da cantora logo supuseram que o ex em questão era Joshua Bassett, que teria vivido um romance com Olivia nos bastidores de "High School Musical: A Série: O Musical", do Disney+, e que Carpenter era a tal loira. A sequência de suposições travou a polêmica entre as três celebridades, que ganharam ainda mais atenção da mídia.

Fechando o escarcéu, Bassett lançou a "Secret", suposta indireta para Olivia Rodrigo, em 2021, e Carpenter lançou "Because I Liked a Boy", que reclama da situação em que ela foi colocada.