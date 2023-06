Regina Duarte como pomba em abertura de novela vira meme nas redes sociais

São Paulo

A atriz Regina Duarte virou meme nas redes sociais com a inclusão da novela "História de Amor" no catálogo do Globoplay na última semana. Isso porque, na vinheta de abertura do folhetim, o nome da atriz aparece abaixo da imagem de duas pombas caminhando na areia.

A atriz Regina Duarte virou meme nas redes sociais - Isac Nóbrega/ PR e Reprodução/TV Globo )

Ainda que as imagens sejam as mesmas das exibidas na televisão aberta em 1995, foi só agora que o trecho viralizou. Na novela, escrita por Manoel Carlos, a atriz interpreta a protagonista Helena.

"Toda vez que passa o nome da Regina Duarte com os pombos na abertura de 'História de Amor, eu casco o bico", escreveu o perfil de Ingrid Velloy do Twitter.

Não é a primeira vez que Duarte vira meme na internet. Ao assumir a Secretaria Especial da Cultura de Jair Bolsonaro, a atriz virou motivo de chacota ao falar "pum do palhaço" em seu discurso de posse.