Relembre os principais sucessos do BTS, banda que completa dez anos agora

A banda sul-coreana BTS completa dez anos nesta segunda-feira. Nos últimos anos, o septeto se tornou não apenas o maior grupo de k-pop —o pop coreano— da história como dominou o cenário pop mundial.

Desde 2020, foram seis canções no topo da Billboard, ao menos cinco indicações ao Grammy —feito inédito para a música sul-coreana—, discursos na ONU, a Organização das Nações Unidas, e até uma visita à Casa Branca.

Membros da boy band de k-pop BTS posam para fotos durante uma entrevista coletiva - Heo Ran/Reuters

Por isso, fãs da banda fazem homenagens ao grupo em Seul, capital da Coreia do Sul. A prefeitura da cidade foi iluminada de roxo, a cor característica do BTS. Dezenas de fãs da França, do México e de outros países viajaram até a capital para celebrar o aniversário da banda.

"Obrigado por nos ensinar um pouco, ou talvez até demais, sobre felicidade e amor", disse o membro do grupo JungKook aos fãs em uma mensagem no Twitter. "Quero continuar caminhando com todos vocês pelos próximos dez anos também". Veja abaixo os dez maiores sucessos do BTS.

Dynamite

É a primeira música de trabalho da banda totalmente em inglês e se tornou a primeira canção coreana a conquistar o topo das paradas de sucessos dos Estados Unidos. Ela foi feita para ajudar os fãs durante a pandemia. "Queríamos transmitir uma mensagem de saúde e reconfortar os nossos fãs", declarou Jin, membro do grupo, à revista Esquire.

Butter

Ficou em primeiro lugar por dez semanas nos Estados Unidos e se firmou como um dos maiores sucessos da banda. Soma mais de 800 milhões de visualizações no YouTube.

Spring Day

Lançada em 2017 para o álbum "Wings", a música vendeu mais de 5 milhões de cópias nos meios digitais, segundo a revista Rolling Stone.

DNA

A música faz parte do álbum "Love Yourself: Her", de 2017, e marca a primeira vez em que o grupo entrou na Billboard 100, a parada de sucessos dos Estados Unidos.

Mic Drop

Parceria com o rapper americano Desiigner, a música foi lançada em 2017 e permaneceu dez semanas na parada de sucessos dos Estados Unidos.

On

Foi lançada como música de trabalho do álbum "Map of the Soul: 7", de 2020, e acumula mais de 500 milhões de visualizações no YouTube.

My Universe

Parceria com a banda britânica Coldplay, a música também alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos.

Fake Love

Presente no álbum "Love Yourself: Tear", de 2018, o clipe da canção se tornou o vídeo mais visto do YouTube em 24 horas quando foi lançado, segundo a Billboard.

Fire

Foi lançada como parte do álbum "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever", o primeiro disco que compilou os maiores sucessos do grupo.

Permission to Dance

Escrita em parceria com o cantor Ed Sheeran, a música estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos e acumula mais de 500 milhões de visualizações no YouTube.