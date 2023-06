Teatro Eva Herz da Livraria Cultura é fechado e artista se apresenta na porta da loja

São Paulo

A Livraria Cultura, uma das mais tradicionais de São Paulo, fechou no Conjunto Nacional nessa segunda (26) após o decreto de sua falência. Com a desocupação do imóvel, o Teatro Eva Herz, no andar superior da livraria, também foi fechado, surpreendendo os artistas com espetáculos em cartaz.

Humorista Paul Cabannes se apresenta em frente a Livraria Cultura, fechada após decisão judicial - Redes sociais

"A gente sabia que tinha a possibilidade de fechamento a longo e médio prazo, mas tivemos a notícia de que seria na segunda pela imprensa e pelo curador. Foi uma surpresa", diz o comediante Paul Cabannes à Folha.

Ele afirma que foi avisado do cancelamento apenas três horas antes da apresentação. Em protesto, o ator decidiu apresentar o stand-up "#Parisileiro" na porta da loja.

"Foi uma maneira de demonstrar que somos contra o fechamento dessa livraria de rua. Foi um show sem microfone e palco, mas foi uma maneira de respeitar as pessoas que compraram o ingresso. A emoção foi maior do que em um show normal", diz.

Apesar do Teatro Eva Herz ter gestão e curadoria próprias, todo o equipamento e palco pertencem à Livraria Cultura, explica o curador do espaço, André Acioli.

Segundo ele, apesar de todos saberem o que poderia acontecer, ainda havia esperança de superar o decreto de falência —assim como ocorreu em janeiro, quando a livraria seguiu com seu funcionamento normalmente após recorrer na justiça. "Não esperávamos que seria agora. Ninguém recebeu um prazo para se preparar", diz.

O teatro ainda tinha em cartaz as peças "Riobaldo", com Gilson de Barros, e "A Alma Imoral", com Clarice Niskier. Acioli explica que já está ocorrendo uma tentativa de transferir os espetáculos para outros teatros e que ainda não há nenhuma previsão de reabertura do Teatro Herz.

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o efeito suspensório de falência requerido pela defesa da Livraria.