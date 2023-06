Leitor lamenta fechamento da Livraria Cultura do Conjunto Nacional

Cultura

"Livraria Cultura fecha no Conjunto Nacional sem previsão de reabertura" (Ilustrada, 26/6). Passar por ali e não ver mais a Cultura será tão triste. O prazer de ver prateleiras com livros, o cafezinho na cafeteria, depois levar um dos títulos para casa. Coisas lindas que a vida, às vezes, nos tira.

Carlos Ceretta

(Balneário Camboriú,SC)

Ex-presidente

"Bolsonaro diz que é ‘imbrochável’ e que tem bala de prata para 2026" (Mônica Bergamo, 26/6). Lamentável o jornal dar espaço ao fascista mentiroso que tanto retrocesso causou ao Brasil. E que por incontáveis e escabrosos motivos deveria há muito estar preso — não fosse este o inviável país dos conluios entre instituições e poderosos.

Leila Villas (São Paulo,SP)*

*

O ex-presidente passou quatro anos no poder para fazer pessoas, famílias e a sociedade ficarem separadas, difundir ódio e não atender a população na pandemia. Uma pena termos um político desses na história do Brasil.

Jorge Viana Da Silva

(Moreno,PE)

Pensão

"STF decide que cálculo da pensão por morte criado na reforma é constitucional" (Mercado,26/6). O maior direito constitucional é o direito à vida. Um casal de idosos mal sobrevive com suas rendas. Reduzir pela metade o direito do sobrevivente a pensão do falecido é condenar esse sobrevivente à miséria, quiçá à morte por suicídio, a exemplo do que aconteceu em outros países. É um escárnio o STF falar a idosos em "oportunidade de reorganização de sua vida".

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

*

O Supremo teria coragem de aplicar a mesma dose de crueldade se fosse provocado sobre as aposentadorias das viúvas e filhas de militares, que inclusive fazem as aposentadorias do INSS mais miseráveis?

Valdo Neto (Jandira,SP)

Argentina

"Lula volta a defender moeda comum e crédito para exportações do Brasil para Argentina" (Mercado,26/6). Um pobre tentando ajudar o outro. Em inglês, "the naked leading the blind". Boa sorte!

Henrique Marinho

(Brasília,DF)

*

Mesmo sabendo que não vamos receber nada de volta é importante, para o Brasil, manter boas relações com os vizinhos mais pobres.

Nacib Hetti

(Belo Horizonte, MG)

*

Não sou contra ajudar os "hermanos", porém, temos que amparar primeiro o nosso povo. Fica parecendo que o Brasil é uma grande potência e que toda a população vive com índices de desenvolvimento humano altíssimos, querendo ajudar os mais necessitados. Não é a realidade. Quando eles tinham padrão europeu de vida não nos ajudaram em nenhuma situação.

Marcos Longaresi

(Sertãozinho,SP)

Assassinato

"Brasileiro elogia cachorro nos EUA, irrita dono e é assassinado a tiros" (Mundo, 27/6). Inacreditável, um crime de envergonhar a sociedade dos EUA, país que não sabe como reverter a liberalidade na posse de armas. Sinceros sentimentos à família.

Marco Ciampi

(São Paulo,SP)

Mercenários

"Líder mercenário diz que não queria derrubar Putin, em 1ª fala após motim na Rússia" (Mundo, 27/6). Saber que um grupo de mercenários — leia-se milicianos muito bem pagos para torturar e matar pessoas — de nome Wagner, liderado por um aliado de Putin, atua em mais de dez países do mundo é estarrecedor. Que humanidade é essa, que ,em pleno século 21, com o planeta convulsionando em guerras infindáveis, com uma crise climática sem precedentes, admite a existência de algo assim?

Jane Araújo

(Brasília, DF)

*

Geopolítica russa não é pra iniciantes. Mesmo os velhos não entendem.

Franklim Alencar Figueiredo

(São Paulo, SP)

BC

"Maioria no Copom vê corte de juros em agosto se inflação continuar caindo" (Mercado, 27/6). Espero que o Banco Central continue autônomo e prudente em suas decisões sobre a política monetária e na regulação eficiente do sistema bancário. Ao governo Lula, cabe-lhe ficar de boca calada sobre as decisões do BC, que, sim, são técnicas e fazer as reformas de estado necessárias para o crescimento sustentável do país. Juros baixos é uma questão de tempo e análise técnica sobre como está o índice de inflação.

Vinícius Freire

(Pirassununga,SP)

*

A independência do BC está, infelizmente, garantindo apenas as escandalosas expectativas e interesses de um "grupelho" dentre os rentistas. Isso às custas das expectativas e interesses nacionais de industriais, comerciantes, trabalhadores e de praticamente todos os brasileiros. Assim não pode ficar.

José Bueno

(São Paulo, SP)

Blog

Parabéns, Alice S., pelo blog "Vida de Alcoólatra". Você consegue abordar um tema tão difícil de uma maneira descontraída e ainda assim comover. O conteúdo é necessário e pode ajudar muitas pessoas a enxergarem algo que ainda não reconhecem como uma doença.

Gabriella Plantulli

(Brasília, DF)