Clube de Leitura Folha lê 'Paixão Simples', de Annie Ernaux, em julho

"Paixão Simples" é um dos livros da francesa Annie Ernaux mais bem avaliados pela crítica. Nele, a Nobel de Literatura narra, com a perspectiva da distância temporal, uma experiência radical de enamoramento.

Publicada originalmente em 1992, a obra é a mais recente de Ernaux a ser editada no Brasil e será o tema de julho do Clube de Leitura Folha que acontece no dia 31, às 20h.

A escritora Annie Ernaux antes de receber o prêmio Nobel, no ano passado - Anders Wiklund/AFP

A autora, que vive um boom entre leitoras e leitores brasileiros, está no catálogo da editora Fósforo, que também publicou "Os Anos", "O Lugar", "O Jovem", "A Vergonha" e "O Acontecimento". Todos têm caráter autobiográfico, uma marca na produção de Ernaux.

No livro, A. é um homem casado e jovem com quem a autora manteve um relacionamento de alguns meses. Ela conta como foi mergulhar em uma paixão que, desafiando o título, parece pouco simples.

A experiência que a atordoou temporariamente deixou difusa a linha que a separava do outro e desorganizou referências e amparos. A busca por uma completude faz parte do relato e, como em outros de seus livros, a história central é embaralhada com reflexões sobre a escrita.

Annie Ernaux tem uma habilidade que a diferencia, a de narrar com lucidez mesmo os mais pessoais dos acontecimentos. É uma estrada tortuosa, que busca palavras precisas para o que nos tirou do prumo. E em "Paixão Simples" ela faz isso mais uma vez.

As reuniões do Clube de Leitura Folha são mensais, sempre na última segunda-feira do mês, às 20h. Os encontros são mediados pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã.

Para participar do encontro sobre "Paixão Simples", é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.

O Clube de Leitura Folha, retomado em abril, já leu neste ano "Distância de Resgate", de Samantha Schweblin, "Felizes os Felizes", de Yasmina Reza, e "Herança", de Jacques Fux.