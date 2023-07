Comédia brasileira da Netflix 'Cabras da Peste' chega também à TV Globo

São Paulo



Pela primeira vez, a emissora aberta exibe um filme brasileiro que, até hoje, estava disponível apenas na Netflix.

Filmes 'Cabras da Peste', com Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele - Netflix

Não se trata de uma produção original da plataforma, que deteve por dois anos os direitos de exclusividade sobre a comédia "Cabras da Peste", em que Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele fazem policiais de temperamentos opostos. Os dois têm que resolver juntos um caso complicado, e ainda descobrir o paradeiro da cabra Celestina. Direção de Vitor Brandt.

Globo, 22h25, 12 anos

Use Sua Voz

As garotas do grupo BFF estrelam esta série nacional, como alunas de um colégio que enfatiza a educação musical. Justamente no dia de uma importante audição, um apagão misterioso deixa todos no escuro. Com Robson Nunes, Serjão Loroza, Fafy Siqueira e Flávia Garrafa. Um novo episódio toda quinta; os três primeiros já estão disponíveis.

HBO Max, 10 anos

Infiltrada – Golpe de Vingança

Uma ex-lutadora de boxe se infiltra em um esquema de tráfico humano, à procura de sua irmã mais nova.

Netflix, 16 anos

A Pior das Bruxas

Um dos primeiros trabalhos de Bella Ramsey, da série "The Last of Us", é esta série infantojuvenil em que ela faz uma jovem aluna numa escola de feitiçaria. Exibição de segunda a sábado.

Cultura, 18h, 10 anos

Criminal Minds: Evolution

Na nova temporada da série policial, o time de elite do FBI enfrenta um criminoso que se aproveitou da pandemia para construir uma rede de assassinos seriais.

AXN, 22h, 14 anos

No centro da roda, o oncologista Fernando Maluf fala sobre as últimas novidades no tratamento contra o câncer.

Cultura, 22h, livre

The Beatles: Por Trás das Letras

O documentário de Lucy Ciara McCutcheon investiga a evolução das letras dos Beatles, que passaram rapidamente de singelas canções de amor a obras mais densas como "Eleanor Rigby".

Curta!, 23h, livre