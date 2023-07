Em edição extra, Ciclo de Cinema e Psicanálise discute 'Holy Spider'

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, realiza uma sessão extra do Ciclo de Cinema e Psicanálise com o filme "Holy Spider" (2022), do cineasta iraniano Ali Abbasi, na próxima terça-feira (11), às 19h. Com apoio da Folha, o evento é promovido em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).

A atriz iraniana Zar Amir Ebrahimi em cena do filme 'Holy Spider', de Ali Abbasi - Divulgação

A trama se divide entre os crimes cometidos por Saeed Hanaei, serial killer que vitimava prostitutas e usuárias de drogas nas ruas da cidade de Mexede, conhecida como a capital espiritual do Irã, e a investigação deste caso pela jornalista Rahimi.

O papel como repórter rendeu o prêmio de melhor atriz à iraniana Zar Amir Ebrahimi no Festival de Cannes de 2022. O thriller também concorreu à Palma de Ouro, mas a maior honraria de Cannes foi para "Triangle of Sadness", do diretor sueco Ruben Östlund.

Com mediação da psicanalista Luciana Saddi, o evento reúne a psicóloga Eleonora Rosset e as irmãs iranianas Mah Mooni e Mahsima Nadim, que falaram à Folha em setembro de 2022 sobre as restrições impostas pela polícia moral do Irã. Mah Mooni é cantora, modelo e ativista dos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência, enquanto Mahsima é maquiadora e dançarina persa.

O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.