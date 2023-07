Como 'Nothing Compares 2 U', hit de Sinéad O'Connor, foi composta por Prince

São Paulo

Sinéad O'Connor, morta nesta quarta-feira (26) aos 56 anos, teve como maior sucesso da carreira a canção "Nothing Compares 2 U". Parte do álbum "I Do Not Want What I Haven't Got", de 1990, a música ajudou o disco a ser um sucesso de vendas na época e alçou a artista à fama.

A composição não foi produzida pela cantora irlandesa, porém, e sim por Prince. A canção foi lançada pela primeira vez em 1985 pelo grupo The Family, mas não obteve grande repercussão.

A cantora Sinéad O'Connor em 2013 - Fred Tanneau/AFP

Na voz de O'Connor, porém, a faixa virou um hit. Além de ficar no topo da Billboard Hot 100, ela rendeu à irlandesa um Grammy de melhor performance musical alternativa em 1991. O prêmio foi boicotado pela artista, que acusou a cerimônia de ser comercial demais.

Em 2004, a música entrou para a lista de 500 melhores canções de todos os tempos, feita pela revista Rolling Stone. Dezessete anos depois, em 2021, Sinéad O'Connor afirmou que Prince teria a ameaçado fisicamente por conta do sucesso da canção.

Em seu livro de memórias, "Rememberings", a artista escreveu que Prince, durante um encontro em sua mansão, a repreendeu por falar palavrões nas entrevistas e que escondeu um objeto numa fronha para machucá-la durante uma guerra de travesseiros, sugerida por ele na ocasião. Depois, quando ela fugiu do lugar, o cantor a teria perseguido pela rua.

A versão de O'Connor também marcou época com o clipe da música, que virou um hit na programação da MTV. O vídeo mostrava apenas o rosto de O'Connor, que cantava enquanto derramava lágrimas.