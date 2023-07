Curitiba

Ao ser convidado de última hora para participar do programa de entrevistas "The Dick Cavett Show" em 1971, o escritor William Petter Blatty foi informado ao vivo de que o apresentador não tinha lido seu romance, "O Exorcista", recém-lançado e pouco vendido.

Cartaz do filme 'O Exorcista: O Devoto', continuação da famosa franquia de horror - Divulgação

"Posso falar dele para vocês?", perguntou Blatty de pronto, antes de disparar a descrever o livro por 40 minutos à imensa audiência que o assistia.

Em duas semanas, "O Exorcista" saiu do fundo de estante da editora Bantam Books para emplacar o topo dos mais vendidos no "The New York Times" e com direitos de adaptação vendidos à Warner.

Dois anos depois – e meio século atrás –, chegava aos cinemas dos EUA um dos filmes mais aterrorizantes, dramáticos e influentes já realizados em Hollywood.

No livro de memórias "The Friedkin Connection", inédito no Brasil, o cineasta William Friedkin, que assina a direção do filme e fez contribuições significativas ao roteiro original do próprio Blatty, relembra o interesse das plateias em assistir a um produto como "O Exorcista" naquele momento.

Em 1969, um massacre coordenado por Charles Manson provocara a morte da atriz Sharon Tate, grávida do diretor Roman Polanski. A barbaridade derrubou as falsas paredes de inocência no imaginário da indústria de cinema em Los Angeles.

Outro caso rumoroso, o litígio "Roe vs. Wade", que deu a uma mulher do Texas direito ao aborto, é citado por Friedkin ao relembrar do que trata seu filme. "Em ‘O Exorcista’, o corpo de uma menina não é apenas violado. Ee é invadido pelo demônio. Aqueles eventos foram parte do debate público enquanto ainda estávamos filmando."

"O Exorcista" foi uma revolução pelos aspectos estéticos e o sucesso sem precedentes a um filme de horror realizado com alto orçamento por um grande estúdio (US$ 60 milhões em valores reajustados). Friedkin vinha da experiência com documentários e ficções obscuras, como "Os Rapazes da Banda",de 1970.

Seu nome foi sugerido por Blatty diretamente à Warner, mas o estúdio estava reticente. Isso mudou com a estreia de "Operação França", de 1971, thriller policial ganhador de cinco Oscars, entre eles melhor filme e direção para Friedkin.

O realizador levou a "O Exorcista" o estilo seco, cru e objetivo de "Operação França", aproximando intimamente o espectador da tragédia vivida por Chris McNeill, vivido por Ellen Burstyn. Nunca um filme de horror aplicara com tamanha eficácia a sensação "documental" do relato através daquele tipo de precisão ficcional.

Aos 37 anos, Friedkin era notoriamente um obcecado e perfeccionista, a ponto de protagonizar comportamentos tóxicos no set, como detalha o jornalista Peter Biskind em "Como a Geração Sexo-Drogas-e-Rock'n'roll Salvou Hollywood", o melhor livro de fofocas sobre a turma da Nova Hollywood.

As imagens de possessão da menina Regan, interpretada por Linda Blair, se estrebuchando na cama, xingando, agredindo, vomitando e se mutilando com um crucifixo tornaram-se parte da cultura pop.

Para além delas, "O Exorcista" é um primor de construção detalhada e é conduzido entre dúvidas e angústias intercaladas a momentos de tensão sobre a real condição da garota e do padre Damien Karras, papel de Jason Miller, cuja jornada de questionamento espiritual é igualmente tratada em minúcias.

A Warner ficou abalada com o teor provocador do filme e o lançou em menos de 30 salas, sem exibições prévias, no final de 1973.

Cartaz do filme 'O Exorcista: O Devoto', continuação da famosa franquia de horror - Divulgação

Imediatamente filas enormes se formaram nos cinemas e começou a circular todo tipo de notícia envolvendo espectadores apavorados, gente passando mal nas sessões e ambulâncias chamadas para socorrer pessoas em pânico. Por alguns meses, "O Exorcista" foi o filme mais comentado em todo o país.

A bilheteria de U$ 1 bilhão reajustada foi tão acima de qualquer expectativa, que a indústria se deu conta de que filmes de medo podiam engajar e render.

As dez indicações de "O Exorcista" ao Oscar, com duas vitórias, para roteiro adaptado e som, reforçaram a percepção., Foi oi inclusive o primeiro título de horror indicado ao prêmio de melhor filme.

Quando decidiu encomendar uma continuação, a Warner notabilizou a famigerada e muitas vezes interminável cultura das franquias de terror, até hoje um dos carros-chefe do gênero.

"O Exorcista" teve três sequências —de 977, 1990 e 2004—, nenhuma com William Friedkin, e uma série de TV de 20 episódios, exibilidos entre 2016 e 2107, Um quarto filme vai estrear em outubro de 2023, dirigido por David Gordon Green, que em 2018 revitalizou outra franquia famosa, "Halloween".

O novo capítulo promete retomar a família McNeill, ambientando a trama justamente 50 anos depois do original.