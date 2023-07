Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, tem alta após oito dias internado

São Paulo

Herbert Vianna, vocalista do grupo Os Paralamas do Sucesso, recebeu alta nesta quarta-feira (5) depois de passar oito dias internado no hospital Copa D'Or, na zona sul do Rio de Janeiro.

Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso, faz show no Rock in Rio em outubro de 2019 - Mauro Pimentel/AFP

O músico de 62 anos precisou tratar uma pneumonia bacteriana leve. Ele recebeu tratamento antibiótico venoso e foi aconselhado a ficar em repouso por 15 dias.

Shows da banda, que celebra seus 40 anos, marcados para os dias 7 e 8 de julho em Teresina, no Piauí, e em Juiz de Fora, em São Paulo, respectivamente, precisaram ser cancelados.

Formado por Herbert, Bi Ribeiro e João Barone e pelo falecido Vital, primeiro baterista do grupo, Os Paralamas do Sucesso surgiram nos anos 1980 e marcaram a música brasileira, com hits como "Lanterna dos Afogados", "Aonde Quer que Eu Vá", "Meu Erro" e "Alagados".

Neste ano, o disco "Cinema Mudo", o primeiro da banda, completou quatro décadas. Para comemorar a data, o Star+ lançou o documentário "Bios: Vidas Que Marcaram a Sua", no qual a história do trio é revisitada.