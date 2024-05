Marília Gabriela afirma que fazia muito sexo com Gianecchini no casamento

São Paulo

Marília Gabriela afirma, em uma cena da peça "A Última Entrevista de Marília Gabriela", que estreia, na quarta-feira, no Teatro Unimed, nunca ter se importado com os boatos de que seu filho Theodoro Cochrane tinha um caso com o seu ex-marido, o ator Reynaldo Giannecchini, com quem foi casada de 1999 a 2006.

Retrato da Jornalista e apresentadora Marilia Gabriela , 75, com seu filho Theodoro Cochrane, 45, no teatro Unimed. Eles vao se apresentar juntos na peça 'A Ultima Entrevista de Marilia Gabriela' - Eduardo Knapp/Folhapress

Segundo a atriz e jornalista, o casal estava muito ocupando, fazendo muito sucesso. Em entrevistas recentes, Gianecchini tem se derretido pelo antigo casamento. Marília Gabriela concorda que a relação foi marcante.

"Ele virou realmente o galã, com todo aquele assédio brutal, que foi tornando a nossa relação cada vez mais distante", afirma Gabriela, feliz pelo momento do ex-marido na cena artística —Gianecchini vai, daqui a um mês, encenar o musical "Priscilla, a Rainha do Deserto".

"A Última Entrevista de Marília Gabriela" alicerça sua dramaturgia numa brincadeira com a linguagem do telejornalismo. Ao modo das entrevistas que marcaram a carreira da jornalista, Cochrane, invertendo os papéis, encurrala a mãe com uma sucessão de perguntas sobre a sua trajetória nos palcos e na televisão.

