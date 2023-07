Margot Robbie, de 'Barbie', obrigava equipe a vestir cor-de-rosa sob pena de multa

São Paulo

A atriz Margot Robbie, protagonista do novo filme "Barbie", obrigava a equipe a vestir peças cor-de-rosa uma vez por semana no set de gravação. É o que diz Ryan Gosling, intérprete do boneco Ken, à revista People.

Cena do filme 'Barbie' - Warner Bros / Divulgação

"Se você não vestisse, era multado. Ela arrecadava o dinheiro das multas e doava para a caridade", conta o ator.

"Foi legal ver quão empolgados ficaram os homens da equipe. Quando as gravações terminaram, eles se juntaram e, com seu próprio dinheiro, fizeram camisetas cor-de-rosa com franjas e arco-íris. Foi o jeito que eles encontraram de mostrar sua admiração e respeito a Margot e Greta Gerwig, a diretora do filme", diz Gosling.

"Barbie" vai mesmo abusar da cor-de-rosa. Prova disso é que o mercado de tintas ficou desabastecido do rosa fluorescente da marca Rosco, segundo a designer de produção do longa, Sarah Greenwood, disse ao site Architectural Digest. "O mundo ficou sem rosa", afirmou.

"Barbie" estreia no dia 20 de julho.