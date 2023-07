Onde ver 'Fernanda & Nathalia', sobre amizade com Fernanda Montenegro

São Paulo

Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg se conheceram nos anos 1950. Além de trabalharem juntas muitas vezes, no teatro e na TV, as duas atrizes formaram sólida amizade, sobre a qual conversam em "Fernanda & Nathalia: Amigas de um Vida", especial dirigido por Hermes Frederico.

Nathalia Timberg e Fernanda Montenegro em cena da novela 'Babilônia', de 2015 - Divulgação/Globo

O programa também traz depoimentos de Silvio de Abreu, Walcyr Carrasco e muitos outros.

Até Amanhã

Quando seus pais vêm visitar, uma moça precisa esconder seu filho ilegítimo por uma noite, e apagar os vestígios da existência do bebê. O longa do iraniano Ali Asgari é inédito no circuito brasileiro.

Noite Infeliz

Uma gangue de criminosos invade uma mansão em plena noite de Natal, para roubar um cofre cheio de dinheiro. Mas eles terão de enfrentar o próprio Papai Noel, vivido pelo ator David Harbour.

Nossa Pátria Está Onde Somos Amados

A partir de um evento realizado no ano passado no Museu da Língua Portuguesa, o documentário dirigido por Felipe Hirsch reflete sobre a evolução do português, com a participação de Davi Kopenawa, Silvio Almeida, Caetano W. Galindo e outros.

A Criada

Durante a ocupação da Coreia pelo Japão, uma jovem coreana vai trabalhar na casa de uma rica herdeira japonesa. A criada quer roubar a patroa, mas as duas se apaixonam. Direção de Park Chan-Wook.

Contrato Perigoso

Expulso do Exército, um soldado se junta a uma obscura organização paramilitar. Mas, durante a primeira missão, é traído. Com Chris Pine.

Adeus

Um acidente mata uma garota e revela um esquema de corrupção de policiais e traficantes. Um investigador honesto tem de conter o pai da vítima, que quer fazer justiça com as próprias mãos. Drama espanhol inédito na TV aberta.

