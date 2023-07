Veja dicas de filmes e séries de fantasia para fugir da Barbielândia

São Paulo

Foi bom enquanto durou. Mas o efeito "Barbie", que tingiu de rosa-choque até Michel Temer, começa a gastar a paciência do cidadão comum (e, imagino, dos funcionários dos cinemas).

Para você, que não aguenta mais a Barbielândia, preparei uma lista de outros mundos fantásticos onde se esconder, da Terra Média a terras de monstros, espíritos e curupiras.

"O Senhor dos Anéis" (e afins)

Se eu fizesse uma lista de filmes e séries de fantasia sem falar de "O Senhor dos Anéis", seria vilipendiada na rua. Então, aqui está: a coleção de obras de J.R.R. Tolkien, transformada em muitos filmes e em um seriado, não tem nada de "Barbie" (só os longos cabelos loiros do Legolas), e pode ocupar um número considerável de horas da sua vida. São duas trilogias dirigidas por Peter Jackson, com filmes cujas versões do diretor chegam a passar de quatro horas de duração, mais uma série que, apesar do investimento financeiro pesado da Amazon, pouco repercutiu.

"O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" (178 min); "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres" (179 min); "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" (200 min); "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada" (169 min); "O Hobbit 2: A Desolação de Smaug" (161 min); "O Hobbit 3: A Batalha dos Cinco Exércitos" (144 min) e "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" (1 temporada de 8 episódios) estão todos disponíveis no Prime Video. Os três primeiros filmes também estão na HBOMax, assim como suas versões estendidas.

"Game of Thrones" e "A Casa do Dragão"

Se tem "O Senhor dos Anéis", tem que ter "Game of Thrones" (mesmo que as duas coisas sejam bem diferentes, eu sei, não gritem comigo). A saga de George R.R. Martin sobre a disputa pelo controle de Westeros já rendeu duas séries. A primeira, concluída em 2019, foi um sucesso enorme de audiência, de crítica e em premiações, acumulando 59 Emmys e 287 indicações a vários prêmios só para seu enorme elenco. Já o segundo seriado, situado cem anos antes da história original e que estreou no ano passado, não vem causando tanto barulho, mas cumpriu a nobre causa de popularizar o negroni sbagliato .

Ambas as séries estão disponíveis na HBOMax. "Game of Thrones" (8 temporadas, 73 episódios) e "A Casa do Dragão" (uma temporada, dez episódios).

"Wynonna Earp"

Sente falta de "Buffy", mas queria assistir a algo criado por uma pessoa menos controversa? "Wynonna Earp" é para você. Na série, baseada em uma graphic novel, Wyatt Earp —figura lendária do Velho Oeste americano— não é só um pistoleiro. Sua pistola ("Peacemaker") é mágica e os Earps herdeiros recebem poderes especiais ao completarem 27 anos, com a missão de enviar demônios e outras criaturas que assombram o Triângulo do Rio Fantasma (interpretado aqui pelas planícies da província de Alberta, no Canadá) de volta para o Inferno. Esse é o destino de Wynonna (Melanie Scrofano), tataraneta de Wyatt que tentou fugir da cidade de Purgatório, mas retorna bem a tempo de se tornar sua protetora.

Em nome da minha reputação, tenho que dizer: "Wynonna Earp" é bom? Hmmm... não. A série parece ter sido agraciada com o mesmo orçamento que "Buffy" em 1997, sem juros nem correção monetária e o elenco é todo profundamente canadense (se você viu "Flashpoint", "Orphan Black" ou "Being Erica", vai reconhecer uns 80% dos atores em papéis menores). Mas há jeitos piores de passar o tempo, algumas das atuações principais são sólidas, os episódios seguem fórmulas clássicas, e a produtora da série prometeu logo cedo —e cumpriu— que ali não havia risco de "bury your gays", a muleta narrativa que faz com que personagens LGBTQIA+ sejam sempre as vítimas nas histórias.

Disponível na Globoplay. Quatro temporadas, 49 episódios.

Melanie Scrofano em "Wynonna Earp", série disponível no Globoplay - Divulgação

"The Legend of Vox Machina"

Em 2015, um grupo de amigos dubladores de desenhos animados passou a gravar suas longas sessões de Dungeons & Dragons, o mais famoso jogo de RPG. Os vídeos viraram a websérie "Critical Role", que ganhou milhares de fãs no Twitch e no YouTube. Milhares mesmo: em 2019, o grupo abriu uma vaquinha online pedindo US$ 750 mil para fazer um curta animado de 22 minutos, com uma das histórias criadas no jogo. Ao final de 45 dias, levantaram mais de US$ 11 milhões, investidos por quase 89 mil pessoas, e expandiram os objetivos do financiamento a uma série de dez episódios. Alguns meses depois, a Amazon adquiriu o pacote e aumentou a encomenda para duas temporadas de 12 episódios cada uma.

"The Legend of Vox Machina" é o resultado desse processo todo, uma decantação das muitas e muitas horas de campanha do grupo em "Critical Role", em que elfos, druidas e gnomos viajam por Exandria, no continente de Tal’Dorei, cumprindo missões e buscando vingança.

Disponível no Prime Video. Duas temporadas, 24 episódios.

"A Lenda do Cavaleiro Verde"

Baseado no poema do século 14 "Sir Gawain e o Cavaleiro Verde", acompanha o jovem Gawain (Dev Patel), um cavaleiro em busca de uma história que prove seu valor. Na corte do rei, seu tio, ele aceita o desafio do sobrenatural Cavaleiro Verde (Ralph Ineson), que anuncia que o guerreiro que o atingisse receberia seu machado verde, mas teria que sofrer o mesmo golpe um ano depois. Gawain decapita o Cavaleiro, e agora precisa cumprir com a sua parte do acordo.

Disponível na HBOMax, 125 min.

Alicia Vikander, Dev Patel e Ralph Ineson em imagem de divulgação do filme 'A Lenda do Cavaleiro Verde' - Divulgação

"Wolfwalkers"

Em 1650, o caçador inglês Bill Goodfellowe (Sean Bean) é incumbido da tarefa de acabar com uma matilha de lobos que ronda a vila irlandesa de Kilkenny. Sua filha, Robyn (Honor Kneafsey), aproveita o tempo em que o pai está trabalhando e se embrenha na floresta, onde conhece a curiosa garota Mebh (pronuncia-se "meiv"), de uma tribo misteriosa cujos membros têm o poder de se transformar em lobos à noite. A amizade coloca Robyn em oposição ao pai quando as duas meninas saem em busca da mãe de Mebh, que está desaparecida. Animação 2D lindíssima do estúdio irlandês Cartoon Saloon, foi indicada ao Oscar em 2021.

Disponível na AppleTV+, 103 min.

Cena da animação irlandesa 'Wolfwalkers' - Divulgação

"Amanhã"

O jovem Choi Jun-woong (Rowoon) sofre um acidente e, em coma, acaba sendo transformado em metade humano, metade espírito. Em seu estado sobrenatural, ele conhece Koo Ryeon (Kim Hee-sun) e Lim Ryung Gu (Yoon Ji-on), ceifadores que, ao invés de recolher as almas dos mortos, têm a função de impedir suicídios, e se junta a eles.

Disponível na Netflix, uma temporada, 16 episódios.

"Cidade Invisível"

Produção nacional assinada por Carlos Saldanha ("Era do Gelo"), conta a história do detetive da Polícia Ambiental Eric (Marco Pigossi), que descobre um boto-cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro. Ao longo da investigação, ele encontra conexões entre esse caso, a morte da própria esposa, Gabriela (Julia Konrad), e um mundo de entidades míticas que passam despercebidas por pessoas comuns, como Iara (Jéssica Córes), Curupira (Fábio Lago) e Mula Sem Cabeça (Simone Spoladore).

Disponível na Netflix. Duas temporadas, 12 episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"O Inferno nº 17"

Filme de Billy Wilder, de 1953, sobre um grupo de americanos prisioneiros de guerra no Danúbio que suspeitam que há um informante entre eles.

Disponível no Belas Artes à La Carte desde quinta (27). 120 min.

"A Dama do Silêncio: La Mataviejitas"

Documentário true crime da Netflix sobre a primeira mulher serial killer do México

Disponível na Netflix desde quinta (27). 111 min

"Novela"

Produção brasileira no Prime Video, tem elenco digno de novelas mais tradicionais. Isabel (Mônica Iozzi) é uma roteirista que sonha em ser autora de uma novela das 21h. Traída pelo mentor, Lauro (Miguel Falabela), ela acaba caindo magicamente dentro da produção, virando sua protagonista. Com Herson Capri, Marcello Antony, Suzy Rêgo, Yara de Novaes, Tarcísio Filho, Maria Bopp e mais.

Disponível no Prime Video a partir desta sexta (28). Uma temporada, oito episódios.

"How To With John Wilson"

Estreia da terceira e última temporada da série documental do excêntrico John Wilson, que passeia por Nova York buscando respostas para diversas perguntas. Na estreia, Wilson investiga como encontrar um banheiro público.

Na HBOMax. Seis episódios com estreia semanal, às sextas.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Caprice"

Muito antes de "O Souvenir", Tilda Swinton e Joana Hogg trabalharam juntas neste curta, de 1986, sobre uma jovem que é engolida por uma revista feminina.

Deixa a Mubi na segunda (31). 27 min



"Miami Vice"

Controversa adaptação do seriado policial dos anos 1980 dirigida por Michael Mann ("Fogo Contra Fogo"), com Jamie Foxx, Colin Farrell como um agente que adora mojitos, e a chinesa Gong Li.

Disponível no Lionsgate+ até o fim do mês. 140 min