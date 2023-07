Onde ver 'Superpoderosos: A História da DC', minissérie sobre história da DC Comics

São Paulo

Super-Homem, Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Aquaman e dezenas de outros heróis surgiram nos quadrinhos da DC Comics, antes de gerarem filmes, séries de TV e uma infinidade de produtos licenciados.

Ilustração da Liga da Justiça por Alex Ross - Divulgação

Codirigida por Lesli Iwerks e Mark Catalena, a minissérie em três episódios "Superpoderosos: A História da DC" revê as origens da editora, nos anos 1930, e traz depoimentos de autores, atores e executivos.

HBO Max, livre

Aznavour por Charles

Em 1948, Charles Aznavour ganhou uma câmera de Edith Piaf e começou a filmar suas viagens. Este documentário, codirigido pelo cantor com Marc di Domenico, reúne as melhores imagens captadas por ele durante quase 40 anos.

Reserva Imovision, 10 anos

Stephen Curry: Subestimado

Este documentário conta como Stephen Curry, considerado baixo para os padrões do basquete, se tornou uma das estrelas da NBA, já com quatro títulos conquistados.

Apple TV+, 12 anos

Farsa: O Sequestro de Sherri Papini

Uma mulher desaparece enquanto pratica jogging. Quando ressurge, duas semanas depois, ela diz ter sido sequestrada e agredida por duas latinas, mas a história não para em pé. Baseado num caso real.

Lifetime, 21h05, 14 anos

Jane Birkin – Live in Bataclan

O canal exibe um show da atriz e cantora britânica, morta no último domingo. O espetáculo foi gravado em 1987, numa das mais famosas casas noturnas de Paris.

Arte 1, 21h30, livre

Mistério em Alto Mar

Um grupo de amigos se reúne para uma festa num iate. Quando acordam na manhã seguinte, estão sem suprimentos nem comunicação com o exterior e percebem que caíram numa armadilha.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Globo Repórter

Felipe Santana, correspondente da Globo em Nova York, viaja a Taiwan, a ilha que tem sua independência contestada pela China. Entre as atrações, a maior estátua de Buda sentado do mundo e as celebrações do Ano-Novo chinês.

Globo, 22h25, livre